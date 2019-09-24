Премьер Италии отметил важную роль России в разрешении мировых кризисов

РИМ, 24 сен – РИА Новости, Сергей Старцев. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подчеркнул важную роль России в разрешении крупнейших международных кризисов и указал на отсутствие доказательств того, что Москва якобы играет некую "дезинтегрирующую роль" в отношении других стран.
"У меня нет оснований утверждать, что Россия играет дезинтегрирующую роль в отношении правительств, систем, партий. Добавлю, что она играет важную роль в разрешении всех наиболее значительных геополитических кризисов в мире", - заявил премьер в интервью итальянскому новостному телеканалу Skytg24 в Нью-Йорке, где он принимает участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"Моя линия в отношении России состоит в том, что с ней необходимо всегда вести и поддерживать диалог, чтобы ориентировать решение важнейших международных кризисов, а также чтобы находить решения в интересах наших производителей, всей нашей производственной системы на столь важном рынке", - отметил Конте.