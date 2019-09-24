Премьер Италии отметил важную роль России в разрешении мировых кризисов

"Моя линия в отношении России состоит в том, что с ней необходимо всегда вести и поддерживать диалог, чтобы ориентировать решение важнейших международных кризисов, а также чтобы находить решения в интересах наших производителей, всей нашей производственной системы на столь важном рынке", - отметил Конте.