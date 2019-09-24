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РИА Новости

Сбербанк создает сервис по продаже автомобилей, пишут СМИ

11:13 24.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВывеска Сбербанка
Вывеска Сбербанка
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Вывеска Сбербанка. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Сбербанк планирует запустить площадку для продажи как новых, так и подержанных автомобилей. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.
По информации издания, сейчас банк находится на стадии переговоров с крупнейшими игроками рынка, которым предлагает присоединиться к проекту.
"Сбербанк действительно хочет заняться этим рынком, так как он огромный, и к тому же продажа вторичных автомобилей гораздо стабильнее, чем новых, поскольку не зависит от курса иностранной валюты", — пояснил источник РБК на авторынке.
Отмечается, что в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн" появилась возможность подать заявку на автокредит. Один из собеседников РБК отметил, что в будущем там появится каталог машин.
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