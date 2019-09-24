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РИА Новости

В Турции шесть человек погибли в ДТП с автобусом, перевозившим мигрантов

11:07 24.09.2019 (обновлено: 11:09 24.09.2019)
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© AP Photo / IHAАвтомобили скорой помощи в Турции
Автомобили скорой помощи в Турции
© AP Photo / IHA
Автомобили скорой помощи в Турции. Архивное фото
АНКАРА, 24 сен - РИА Новости, Алена Палажченко. Шесть человек погибли и 27 получили ранения, в том числе двое военных, в результате ДТП с автобусом, который перевозил мигрантов в провинции Хатай на юго-востоке Турции, сообщает администрация губернатора провинции во вторник.
"Рано утром в районе города Рейханлы в результате ДТП с военным автотранспортом, который вез незаконных мигрантов для выдворения их из страны, шесть человек погибли и 27 получили ранения. Среди пострадавших два военнослужащих турецких ВС", - говорится в сообщении.
Да месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Жамбылской области Казахстана. 20 апреля 2019
20 апреля, 12:17РИА Новости
Крупные ДТП с участием автобусов в мире в 2018-2019 годах
Пострадавших развозят по местным больницам, начато расследование ДТП.
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