В Турции шесть человек погибли в ДТП с автобусом, перевозившим мигрантов

"Рано утром в районе города Рейханлы в результате ДТП с военным автотранспортом, который вез незаконных мигрантов для выдворения их из страны, шесть человек погибли и 27 получили ранения. Среди пострадавших два военнослужащих турецких ВС", - говорится в сообщении.