В Турции шесть человек погибли в ДТП с автобусом, перевозившим мигрантов

АНКАРА, 24 сен - РИА Новости, Алена Палажченко. Шесть человек погибли и 27 получили ранения, в том числе двое военных, в результате ДТП с автобусом, который перевозил мигрантов в провинции Хатай на юго-востоке Турции, сообщает администрация губернатора провинции во вторник.
"Рано утром в районе города Рейханлы в результате ДТП с военным автотранспортом, который вез незаконных мигрантов для выдворения их из страны, шесть человек погибли и 27 получили ранения. Среди пострадавших два военнослужащих турецких ВС", - говорится в сообщении.
Пострадавших развозят по местным больницам, начато расследование ДТП.