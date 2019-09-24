В Челябинской области три человека погибли при пожаре в частном доме

ЧЕЛЯБИНСК, 24 сен – РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в частном жилом доме в Сосновском районе Челябинской области, идет проверка, сообщило следственное управление СКРФ по региону.

"В утреннее время 24 сентября в одном из частных домов поселка Полетаево-1 (Сосновский район) произошел пожар, в ходе тушения которого сотрудниками МЧС были обнаружены тела двух мужчин и женщины. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.