Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-24T11:03Z
https://ria.ru/20190924/1559032098.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_0:256:2731:1792_1036x0_80_0_0_f7e2b264b63fe0aaa07fdccc6f827be5.jpg
РИА Новости

В Забайкалье начальник отделения почты похитила полтора миллиона рублей

11:03 24.09.2019
312
© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли
© Depositphotos / Fascinadora
Российские рубли. Архивное фото
ЧИТА, 24 сен – РИА Новости. Начальник отделения почтовой связи в Могойтуйском районе Забайкальского края похитила 1,5 миллиона рублей, чтобы погасить свои кредиты, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Следователем отдела полиции по Могойтуйскому району возбуждено уголовное дело по факту присвоения крупной суммы начальником почтового отделения связи.
Молоток судьи
17 июня, 05:55РИА Новости
В ЕАО экс-начальницу почты осудили на три года за крупное хищение
"Установлено, что к хищению причастна 60-летняя начальник отделения. Злоумышленница не вносила в кассу денежные средства, вырученные от продажи товаров, реализуемых в отделении почтовой связи. За два года женщина присвоила один миллион 465 тысяч рублей. Похищенными средствами она погашала имеющиеся у нее кредиты и использовала на другие цели", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
"В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены экспертизы", - добавили в пресс-службе.
Отделение Почты России. Архивное фото
9 октября 2017, 17:24РИА Новости
Бывшая сотрудница почты в Татарстане похитила почти 940 тысяч рублей
252030
Обсудить 0
Забайкальский крайПроисшествия
Рекомендуем
Вывеска Сбербанка
Сбербанк создает сервис по продаже автомобилей, пишут СМИ
РИА
Новости
Полиция у здания штаб-квартиры ООН во время проведения Генеральной Ассамблеи. 23 сентября 2019
В МИД возмутились невыдачей американских виз россиянам для участия в ГА ООН
В салоне самолета бизнес-класса
Пассажир "Аэрофлота" устроил дебош после отказа пересадить знакомого
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК завел дело об убийстве после пропажи семьи в красноярской тайге
Лента
новостей
Здание городской администрации в Актобе, Казахстан
Подозреваемую в мошенничестве в России женщину задержали в Казахстане
Здание Московского городского суда
Мосгорсуд перенес дату рассмотрения законности приговора Синице
Продажа туров в Турцию
Эксперты рассказали, как туристы относятся к покупке путевок в рассрочку
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Житель Ивановской области заявил в полицию на жену, ударившую его ложкой
Сотрудник МЧС РФ
В Челябинской области три человека погибли при пожаре в частном доме
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи. 24 октября 2018
Премьер Италии отметил важную роль России в разрешении мировых кризисов
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачеву не выдали американскую визу для участия в Генассамблее ООН
Член законодательного собрания Гонконга от Демократической партии Рой Квонг
В Гонконге избили члена законодательного собрания и сняли это на видео
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства
Полицейские пресекли канал поставок наркотиков из Марий Эл в Подмосковье
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:11Рябков прокомментировал назначение О'Брайена советником Трампа
12:09Представители Москвы рассказала о "российском сэндвиче" в деле ЮКОСа
12:09В Петербурге завели дело на мужчину, выбросившего собаку с четвертого этажа
12:05Эксперт оценил идею Киева установить морскую границу с Россией
12:02Очевидцы сняли на видео американца, крушащего на внедорожнике ТЦ
12:01В Гонконге задержали более 1,5 тысячи человек за три месяца протестов
12:01В США зафиксировали девятый случай смерти от вейпа, сообщили СМИ
12:01В Сербии "Бессмертный полк" будет проходить ежегодно в рамках госпрограммы
11:56Андрей Бочаров вступил в должность губернатора Волгоградской области
11:51Сергей Гармаш получил травму в аэропорту в Ростове-на-Дону, пишут СМИ
11:51Источник назвал возможную причину пожара в магазине в Нижневартовске
11:50На Шикотан доставили первую группу эвакуированных с горящей плавбазы
11:49Житель Томской области угрожал устроить теракты с помощью голубя и груш
11:47Пермская полиция ищет родителей найденного на улице ребенка
11:45АТОР: наибольший ущерб от банкротства Thomas Cook понесет турсектор Испании
11:44Опрос показал, сколько россиян провели дома свой летний отпуск
11:43Киселев ответил на обвинения в адрес "Вестей недели" в создании фейков
11:41Зеленский наложил вето на принятый в июне закон о комиссии по импичменту
11:41Эксперт прокомментировал разработку биометрической идентификации абонентов
11:36Слуцкий заявил, что изменения в его графике не связаны с невыдачей визы США
Лента новостейМолния