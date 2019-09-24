В Забайкалье начальник отделения почты похитила полтора миллиона рублей

ЧИТА, 24 сен – РИА Новости. Начальник отделения почтовой связи в Могойтуйском районе Забайкальского края похитила 1,5 миллиона рублей, чтобы погасить свои кредиты, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Следователем отдела полиции по Могойтуйскому району возбуждено уголовное дело по факту присвоения крупной суммы начальником почтового отделения связи.

"Установлено, что к хищению причастна 60-летняя начальник отделения. Злоумышленница не вносила в кассу денежные средства, вырученные от продажи товаров, реализуемых в отделении почтовой связи. За два года женщина присвоила один миллион 465 тысяч рублей. Похищенными средствами она погашала имеющиеся у нее кредиты и использовала на другие цели", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.