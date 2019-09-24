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РИА Новости
Культура

Джона Хилл ведет переговоры, чтобы сыграть злодея в фильме о Бэтмене

11:11 24.09.2019
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© AFP 2019 / Odd AndersenАктер Джон Хилл
Актер Джон Хилл
© AFP 2019 / Odd Andersen
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Джона Хилл ведет переговоры, чтобы сыграть одного из злодеев в предстоящем перезапуске фильма о Бэтмене с Робертом Паттинсоном в главной роли, сообщает Deadline.
По словам источника издания, двукратный номинант на премию "Оскар" выбирает между гангстером Пингвином и злым гением Загадочником.
После успешной работы в картинах "Человек, который изменил все" и "Волк с Уолл-стрит" актер стал более избирательным в ролях.
Также не без участия Хилла проекты "Как приручить дракона", "Лего. Фильм" и две части "Мачо и Ботан" в совокупности принесли режиссерам и студиям более 5,8 миллиарда долларов.
Новый Бэтмен должен выйти в июне 2021 года.
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КультураКино и сериалыНовости культурыДжона ХиллРоберт Паттинсон
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