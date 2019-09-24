Джона Хилл ведет переговоры, чтобы сыграть злодея в фильме о Бэтмене

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Джона Хилл ведет переговоры, чтобы сыграть одного из злодеев в предстоящем перезапуске фильма о Бэтмене с Робертом Паттинсоном в главной роли, Джона Хилл ведет переговоры, чтобы сыграть одного из злодеев в предстоящем перезапуске фильма о Бэтмене с Робертом Паттинсоном в главной роли, сообщает Deadline.

По словам источника издания, двукратный номинант на премию "Оскар" выбирает между гангстером Пингвином и злым гением Загадочником.

После успешной работы в картинах "Человек, который изменил все" и "Волк с Уолл-стрит" актер стал более избирательным в ролях.

Также не без участия Хилла проекты "Как приручить дракона", "Лего. Фильм" и две части "Мачо и Ботан" в совокупности принесли режиссерам и студиям более 5,8 миллиарда долларов.