Юрий Николаев призвал молиться за Заворотнюк

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российский телеведущий Юрий Николаев в интервью " Российский телеведущий Юрий Николаев в интервью " Комсомольской правде " призвал молиться за актрису Анастасию Заворотнюк, у которой, по сообщениям СМИ, выявили злокачественную опухоль мозга на последней стадии.

"Я мысленно рядом с этой семьей — с Настей, с Петром. Посылаю Насте свою энергию", — заявил телеведущий.

Он отметил, что Чернышев (муж Анастасии Заворотнюк - Прим. ред.) очень любит ее и сейчас рядом, не отходит.

"Я молюсь за Настю. Быть может, наша общая энергия, слова поддержки помогут ей победить недуг", — сказал Николаев.

Телеведущий пожелал Анастасии выздоровления и надеется, что все будет нормально.

Николаев отметил, что "что на самом деле происходит — непонятно. Я не хочу усугублять или вникать в подробности болезни, которые не знаю".

"Сейчас Петя делает все возможное, чтобы болезнь отступила. А всем нам надо молиться", — сказал он.