Юрий Николаев призвал молиться за Заворотнюк

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российский телеведущий Юрий Николаев в интервью "Комсомольской правде" призвал молиться за актрису Анастасию Заворотнюк, у которой, по сообщениям СМИ, выявили злокачественную опухоль мозга на последней стадии.
"Я мысленно рядом с этой семьей — с Настей, с Петром. Посылаю Насте свою энергию", — заявил телеведущий.
Он отметил, что Чернышев (муж Анастасии Заворотнюк - Прим. ред.) очень любит ее и сейчас рядом, не отходит.
"Я молюсь за Настю. Быть может, наша общая энергия, слова поддержки помогут ей победить недуг", — сказал Николаев.
Телеведущий пожелал Анастасии выздоровления и надеется, что все будет нормально.
Николаев отметил, что "что на самом деле происходит — непонятно. Я не хочу усугублять или вникать в подробности болезни, которые не знаю".
"Сейчас Петя делает все возможное, чтобы болезнь отступила. А всем нам надо молиться", — сказал он.
Ранее в августе в СМИ появились сообщения об ухудшении состояния здоровья Заворотнюк. Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин заявил, что у артистки диагностировали опухоль мозга на последней стадии. Также поступали сведения о том, что Заворотнюк подключили к системе искусственной вентиляции легких. На прошлой неделе появились сообщения, что актриса пришла в сознание и дышит самостоятельно. Близкие косвенно подтверждают, что женщина находится в больнице. Представители артистки не комментируют эту информацию.