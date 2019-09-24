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РИА Новости

Мосгорсуд перенес дату рассмотрения законности приговора Синице

10:59 24.09.2019 (обновлено: 11:00 24.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Здание Московского городского суда. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Мосгорсуд 3 октября проверит законность приговора блогеру Владиславу Синице, осужденному за угрозы детям росгвардейцев, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
"Заседание по жалобе на приговор переназначено на 3 октября на 10.00", - сказала она.
Блогер Владислав Синица в суде
3 сентября, 12:48РИА Новости
В Росгвардии назвали приговор блогеру Синице за угрозы детям справедливым
В понедельник Солопова сообщила, что это заседание пройдет 15 октября.
Синица в начале сентября был приговорен к пяти годам колонии общего режима по обвинению в экстремизме. Суд трактовал один из его постов в Twitter как призыв убивать детей сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в пресечении несанкционированных акций в Москве. Сам он утверждал, что его слова вырвали из контекста.
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Владислав СиницаМосковский городской судМоскваПроисшествия
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