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РИА Новости

Совфед наградит Кадырова почетным знаком "За развитие парламентаризма"

10:55 24.09.2019 (обновлено: 10:57 24.09.2019)
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Совет Федерации наградит главу Чечни Рамзана Кадырова почетным знаком СФ "За развитие парламентаризма", об этом было объявлено во вторник на заседании комитета палаты по регламенту.
Официальное решение об этом примет Совет палаты.
Как следует из положения о почетном знаке "За развитие парламентаризма", им награждаются за "заслуги в развитии парламентаризма в России, включая заслуги в обеспечении прав и свобод граждан России, государственном строительстве, укреплении демократии, местного самоуправления, обороноспособности и безопасности РФ, в формировании и реализации социальной и экономической политики РФ, развитии межпарламентских связей, и за добросовестный труд".
С января 2012 почетным знаком награждают, в том числе, за заслуги в совершенствовании законодательства РФ.
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