Совфед наградит Кадырова почетным знаком "За развитие парламентаризма"

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Совет Федерации наградит главу Чечни Рамзана Кадырова почетным знаком СФ "За развитие парламентаризма", об этом было объявлено во вторник на заседании комитета палаты по регламенту.

Как следует из положения о почетном знаке "За развитие парламентаризма", им награждаются за "заслуги в развитии парламентаризма в России, включая заслуги в обеспечении прав и свобод граждан России, государственном строительстве, укреплении демократии, местного самоуправления, обороноспособности и безопасности РФ, в формировании и реализации социальной и экономической политики РФ, развитии межпарламентских связей, и за добросовестный труд".