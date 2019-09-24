Под Нижним Тагилом один человек погиб в ДТП с автобусом и четырьмя машинами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Один человек погиб и один пострадал в ДТП с участием автобуса и еще четырех машин в селе Николо-Павловском под Нижним Тагилом Свердловской области, сообщает управление ГИБДД по региону.

ДТП произошло утром во вторник.

"По предварительной информации, в районе четвертого километра южного подъезда к городу Нижний Тагил в районе села Николо-Павловское водитель автобуса "Нефаз" (пассажирский, перевозил сотрудников предприятия, в салоне - восемь человек) не справился с управлением и допустил наезд на впереди стоящий на запрещающий сигнал светофора автомобиль "Газель" (грузовая)", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ГИБДД, после столкновения с автобусом водитель "Газели" врезался в машину Opel, ее отбросило на автомобиль Nissan. Автобус "Нефаз" выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с ВАЗ-2109. Погиб пассажир автомобиля "Газель", травмы получил водитель "Газели", отметили в ведомстве.

По словам водителя "Нефаза", у автобуса отказала тормозная система.