Сергей Цеков стал сенатором от крымского парламента второго созыва

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости. Полномочиями члена Совета Федерации от крымского парламента второго созыва наделен депутат от фракции "Единая Россия" Сергей Цеков.
Ранее Цеков являлся сенатором от крымского парламента первого созыва.
"Наделить полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации представителя от государственного совета Республики Крым депутата Цекова Сергея Павловича", - говорится в постановлении, принятом на очередной сессии нового состава госсовета Крыма во вторник.
Документ, согласно решению, будет направлен в Совет Федерации.
Выборы в парламент Крыма и местные советы состоялись 8 сентября. По итогам голосования в парламент республики прошли три партии: у ЕР - 60 мандатов из 75, у ЛДПР - 10, у КПРФ – 5. "Единая Россия" получила "конституционное" большинство.