Сергей Цеков стал сенатором от крымского парламента второго созыва

"Наделить полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации представителя от государственного совета Республики Крым депутата Цекова Сергея Павловича", - говорится в постановлении, принятом на очередной сессии нового состава госсовета Крыма во вторник.

Выборы в парламент Крыма и местные советы состоялись 8 сентября. По итогам голосования в парламент республики прошли три партии: у ЕР - 60 мандатов из 75, у ЛДПР - 10, у КПРФ – 5. "Единая Россия" получила "конституционное" большинство.