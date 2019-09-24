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РИА Новости

Сергей Цеков стал сенатором от крымского парламента второго созыва

10:51 24.09.2019
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© РИА Новости / Нина ЗотинаСенатор от Крыма Сергей Цеков
Сенатор от Крыма Сергей Цеков
© РИА Новости / Нина Зотина
Сенатор от Крыма Сергей Цеков. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости. Полномочиями члена Совета Федерации от крымского парламента второго созыва наделен депутат от фракции "Единая Россия" Сергей Цеков.
Ранее Цеков являлся сенатором от крымского парламента первого созыва.
"Наделить полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации представителя от государственного совета Республики Крым депутата Цекова Сергея Павловича", - говорится в постановлении, принятом на очередной сессии нового состава госсовета Крыма во вторник.
Документ, согласно решению, будет направлен в Совет Федерации.
Выборы в парламент Крыма и местные советы состоялись 8 сентября. По итогам голосования в парламент республики прошли три партии: у ЕР - 60 мандатов из 75, у ЛДПР - 10, у КПРФ – 5. "Единая Россия" получила "конституционное" большинство.
Владимир Константинов
20 сентября, 11:46Единый день голосования
Председателем крымского парламента второго созыва избрали Константинова
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Сергей ЦековСовет Федерации РФКрымПолитика
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