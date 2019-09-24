Зеленский надеется на "мощную" встречу с Трампом

КИЕВ, 24 сен - РИА новости. Глава украинского государства Владимир Зеленский ожидает, что встреча с американским президентом Дональдом Трампом будет мощной и предметной, сообщила во вторник пресс-служба украинского лидера.

Зеленский сейчас находится в США. По данным офиса украинского президента, глава государства выступит на сессии Генассамблеи ООН, проведет ряд встреч, в том числе с Трампом 25 сентября.

"Я думаю, что у нас будет предметная, мощная встреча", - приводит слова Зеленского его пресс-служба.