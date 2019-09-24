В Росгвардии оценили проект, который обяжет сотрудников представляться

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Законопроект, который обяжет сотрудников Росгвардии представляться в ряде случаев, находится на стадии обсуждения, некоторые нюансы требуют детальной проработки с учетом специфики деятельности ведомства, заявил РИА Новости официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Ранее зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн заявил РИА Новости, что Росгвардия поддержала законопроект, который обяжет сотрудников ведомства представляться по требованию граждан. Депутат отметил, что парламентарии совместно с коллегами из Росгвардии дорабатывают законопроект, чтобы при внесении в Госдуму он был полностью согласован.

"Действительно, совместная с депутатами работа над данным законопроектом ведется. При этом есть ряд юридических нюансов, касающихся функциональных обязанностей различных категорий сотрудников, военнослужащих и работников и поэтому требующих детальной проработки", - рассказал собеседник агентства.

Грибакин подчеркнул, что к этим вопросам нужно подходить дифференцированно. "На Росгвардию возложены серьезные задачи, в том числе задачи по участию в обеспечении общественной безопасности, борьбе с терроризмом и экстремизмом. Сложно представить картину, когда военнослужащий или полицейский будет представляться при задержании особо опасных, вооруженных преступников", - привел он пример.

"Быть может, в отдельных случаях, к примеру, при обеспечении общественного порядка для идентификации могут быть использованы нагрудные знаки у сотрудников и военнослужащих. Проект соответствующего приказа сейчас разрабатывается в Росгвардии, - добавил собеседник.

Кроме того, подчеркнул Грибакин, в любых случаях и при любых принятых решениях необходимо соблюсти баланс между открытостью и прозрачностью работы ведомства и обеспечением личной безопасности сотрудников и военнослужащих и их родных. "Многие росгвардейцы выполняют задачи, связанные с повышенным риском для жизни, и при разработке законопроекта необходимо проработать механизм надежной защиты их персональных данных, а также данных членов семей", - пояснил официальный представитель ведомства.