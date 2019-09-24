Житель Ивановской области заявил в полицию на жену, ударившую его ложкой

ВОРОНЕЖ, 24 сен — РИА Новости. Полиция выясняет обстоятельства семейного конфликта в Ивановской области, где женщина ударила мужа металлической ложкой, сообщает региональное управление МВД.
В дежурную часть отдела полиции Приволжского района с заявлением обратился 36-летний местный житель. По его словам, они с женой распивали спиртное в квартире и поссорились.
"В ходе ссоры 31-летняя женщина ударила заявителя ребром металлической ложки по голове, причинив телесные повреждения", — говорится в сообщении.