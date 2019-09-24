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РИА Новости

Житель Ивановской области заявил в полицию на жену, ударившую его ложкой

10:28 24.09.2019 (обновлено: 11:38 24.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВОРОНЕЖ, 24 сен — РИА Новости. Полиция выясняет обстоятельства семейного конфликта в Ивановской области, где женщина ударила мужа металлической ложкой, сообщает региональное управление МВД.
В дежурную часть отдела полиции Приволжского района с заявлением обратился 36-летний местный житель. По его словам, они с женой распивали спиртное в квартире и поссорились.

"В ходе ссоры 31-летняя женщина ударила заявителя ребром металлической ложки по голове, причинив телесные повреждения", — говорится в сообщении.

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