В Госавтоинспекции подвели итоги мотосезона-2019

МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. За четыре месяца мотосезона 2019 года – с мая по август включительно - в России произошло 2908 дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов, в которых погибли 313 и пострадали 3184 человека, подсчитали в ГУОБДД МВД РФ.

Самым аварийным месяцем оказался июнь, за который в 811 ДТП погибли 95 и пострадали 857 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в июне количество ДТП выросло на 5,3%, а число погибших в них – на 4,4%. Зато следующие два летних месяца показали рекордную динамику улучшения показателей, отметили в Госавтоинспекции.

В июле количество ДТП с участием мотоциклистов уменьшилось на 19,3% по сравнению с предыдущим годом, в августе – на 19,1%. Количество погибших в этих авариях уменьшилось на 35,7% и 30,6% соответственно.

Всего же за восемь месяцев 2019 года в стране произошло 3387 дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В них погибли 361 (-17%) и пострадали 3702 (-4,9%) человек соответственно.

Напомним, что в субботу, 21 сентября, прошло торжественное закрытие мотосезона-2019. Однако в Госавтоинспекции подчеркнули, что темы профилактики аварийности среди водителей двухколесного транспорта актуальны даже после официального закрытия мотосезона, ведь многие мотоциклисты пока не планируют отказываться от поездок.

Начальник отделения пропаганды БДД ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан напомнил, что водители и пассажиры мототехники являются наиболее уязвимыми участниками дорожного движения и им необходимо особенно внимательно относиться к соблюдению Правил дорожного движения. "В отличие от автомобилистов, мотоциклисты могут получить серьезные травмы даже в случае небольшого ДТП. Достаточно падения на скорости 10-20 километров в час, чтобы пострадать: сломать руку или ногу, а в случае отсутствия защитного мотошлема – получить черепно-мозговую травму", - подчеркнул Белан.

В Госавтоинспекции в очередной раз призвали автомобилистов, в свою очередь, терпимее относиться к двухколесным участникам дорожного движения, регулярно смотреть в зеркала заднего вида и также соблюдать ПДД.