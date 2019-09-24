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РИА Новости

В Госавтоинспекции подвели итоги мотосезона-2019

10:27 24.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСотрудник ГИБДД регулирует движение
Сотрудник ГИБДД регулирует движение
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. За четыре месяца мотосезона 2019 года – с мая по август включительно - в России произошло 2908 дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов, в которых погибли 313 и пострадали 3184 человека, подсчитали в ГУОБДД МВД РФ.
Самым аварийным месяцем оказался июнь, за который в 811 ДТП погибли 95 и пострадали 857 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в июне количество ДТП выросло на 5,3%, а число погибших в них – на 4,4%. Зато следующие два летних месяца показали рекордную динамику улучшения показателей, отметили в Госавтоинспекции.
В июле количество ДТП с участием мотоциклистов уменьшилось на 19,3% по сравнению с предыдущим годом, в августе – на 19,1%. Количество погибших в этих авариях уменьшилось на 35,7% и 30,6% соответственно.
Всего же за восемь месяцев 2019 года в стране произошло 3387 дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В них погибли 361 (-17%) и пострадали 3702 (-4,9%) человек соответственно.
Напомним, что в субботу, 21 сентября, прошло торжественное закрытие мотосезона-2019. Однако в Госавтоинспекции подчеркнули, что темы профилактики аварийности среди водителей двухколесного транспорта актуальны даже после официального закрытия мотосезона, ведь многие мотоциклисты пока не планируют отказываться от поездок.
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Начальник отделения пропаганды БДД ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан напомнил, что водители и пассажиры мототехники являются наиболее уязвимыми участниками дорожного движения и им необходимо особенно внимательно относиться к соблюдению Правил дорожного движения. "В отличие от автомобилистов, мотоциклисты могут получить серьезные травмы даже в случае небольшого ДТП. Достаточно падения на скорости 10-20 километров в час, чтобы пострадать: сломать руку или ногу, а в случае отсутствия защитного мотошлема – получить черепно-мозговую травму", - подчеркнул Белан.
В Госавтоинспекции в очередной раз призвали автомобилистов, в свою очередь, терпимее относиться к двухколесным участникам дорожного движения, регулярно смотреть в зеркала заднего вида и также соблюдать ПДД.
Сотрудники Госавтоинспекции в регионах страны вплоть до самых холодов будут проводить профилактические мероприятия, призванные напомнить водителям автомобилей о необходимости быть осторожными и внимательными к другим участникам дорожного движения.
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Безопасная дорогаГосавтоинспекцияРоссия
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