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РИА Новости
Культура

Умер продюсер мультсериалов "Симпсоны" и "Рик и Морти"

10:21 24.09.2019
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© 20th Century Fox Animation (1989)Кадр из мультсериала " The Simpsons"
Кадр из мультсериала The Simpsons
© 20th Century Fox Animation (1989)
Кадр из мультсериала " The Simpsons"
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Продюсер американских мультсериалов "Симпсоны" и "Рик и Морти" Джоэл Майкл Мендел скончался в возрасте 54 лет, сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на его жену Джуэл Бестроп.
По ее словам, он умер по естественным причинам в воскресенье вечером в их доме в Студио-Сити.
"Я не знаю, что я буду делать без тебя рядом, Майк. Я разрушен", - написал соавтор "Рик и Морти" Джастин Ройланд в Twitter.
За свою работу над сериалами "Симпсоны" и "Рик и Морти" Мендел получил четыре "Эмми" в 1995, 1997 и 1998 годах. Потом он объединился с Ройландом, и они вместе работали над "Рик и Морти" блока телеканала Cartoon Network Adult Swim с 2013 по 2017. Четвертую "Эмми" Мендел получил в 2018.
"Мы все в Adult Swim раздавлены безвременной кончиной Майка Мендела. Майк был сердцем семьи "Рика и Морти", мы будем очень скучать по его фантастическому таланту и остроумию", - говорится в сообщении Adult Swim.
Создатели эпизода Огурчик Рик мультсериала Рик и Морти на церемонии вручения премии Creative Arts Emmy
10 сентября 2018, 17:45РИА Новости
Назван лучший мультсериал 2018 года
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КультураСША
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