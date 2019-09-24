Умер продюсер мультсериалов "Симпсоны" и "Рик и Морти"

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Продюсер американских мультсериалов "Симпсоны" и "Рик и Морти" Джоэл Майкл Мендел скончался в возрасте 54 лет, сообщает издание Продюсер американских мультсериалов "Симпсоны" и "Рик и Морти" Джоэл Майкл Мендел скончался в возрасте 54 лет, сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на его жену Джуэл Бестроп.

По ее словам, он умер по естественным причинам в воскресенье вечером в их доме в Студио-Сити.

"Я не знаю, что я буду делать без тебя рядом, Майк. Я разрушен", - написал соавтор "Рик и Морти" Джастин Ройланд в Twitter

За свою работу над сериалами "Симпсоны" и "Рик и Морти" Мендел получил четыре "Эмми" в 1995, 1997 и 1998 годах. Потом он объединился с Ройландом, и они вместе работали над "Рик и Морти" блока телеканала Cartoon Network Adult Swim с 2013 по 2017. Четвертую "Эмми" Мендел получил в 2018.