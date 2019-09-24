Четырех вице-спикеров назначили в крымском парламенте нового созыва

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости. Четыре вице-спикера крымского парламента нового созыва назначены на сессии госсовета во вторник.
"Определить численность заместителей председателя государственного совета республики Крым в количестве четырех человек, в том числе первый заместитель и три заместителя", - говорится в принятом решении.
В частности, первым вице-спикером назначен Ефим Фикс, вице-спикерами стали Владимир Бобков, Эдип Гафаров и Алла Пономаренко. Все они представляют фракцию "Единая Россия". При этом Фикс, Бобков и Гафаров занимали соответствующие должности в крымском парламенте первого созыва.
Выборы в парламент Крыма и местные советы состоялись 8 сентября. По итогам голосования в парламент республики прошли три партии: у ЕР - 60 мандатов из 75, у ЛДПР - 10, у КПРФ – 5. "Единая Россия" получила "конституционное" большинство.
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