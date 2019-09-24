С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября увеличат зарплату на 4,3 процента, Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября увеличат зарплату на 4,3 процента, пишет "Российская газета".

Деньги на это предусмотрены в федеральном бюджете.

Изменения коснутся работников казенных, бюджетных и автономных федеральных учреждений, в том числе нянечек в детских садах, специалистов отделов кадров, юристов, бухгалтеров и других.

Отмечается, что в начале года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений направила в регионы рекомендации по повышению зарплаты бюджетникам с октября как минимум на 4,3 процента. Следовательно, региональные и муниципальные власти также должны были заложить на это средства.

В мае 2012 года Владимир Путин поручил за шесть лет увеличить средние зарплаты учителей, социальных работников, младшего и среднего медицинского персонала до 100 процентов от средних зарплат по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников — до 200 процентов. В февральском послании Федеральному собранию президент потребовал сохранить достигнутые показатели.