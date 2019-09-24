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РИА Новости

С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников

10:10 24.09.2019 (обновлено: 11:19 24.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБанкомат
Банкомат
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября увеличат зарплату на 4,3 процента, пишет "Российская газета".
Деньги на это предусмотрены в федеральном бюджете.
Изменения коснутся работников казенных, бюджетных и автономных федеральных учреждений, в том числе нянечек в детских садах, специалистов отделов кадров, юристов, бухгалтеров и других.
Отмечается, что в начале года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений направила в регионы рекомендации по повышению зарплаты бюджетникам с октября как минимум на 4,3 процента. Следовательно, региональные и муниципальные власти также должны были заложить на это средства.
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В мае 2012 года Владимир Путин поручил за шесть лет увеличить средние зарплаты учителей, социальных работников, младшего и среднего медицинского персонала до 100 процентов от средних зарплат по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников — до 200 процентов. В февральском послании Федеральному собранию президент потребовал сохранить достигнутые показатели.
В сентябре вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие президентского указа, 1 октября 2020 года проиндексируют зарплаты на 3,8 процента.
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