Дума в Екатеринбурге назначила опрос о площадке для храма на 13 октября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен – РИА Новости. Городская дума в Екатеринбурге назначила на 13 октября проведение опроса о месте строительства храма святой Екатерины, который ранее собирались строить в сквере. Трансляция заседания во вторник велась на официальном сайте гордумы.

Депутаты исключили из опроса о месте строительства храма одну из площадок – на пересечении улиц Белинского и Фурманова, сократив таким образом список возможных мест размещения собора до двух. В опрос войдут две площадки: улица Горького, 17 – Приборостроительный завод и набережная за Макаровским мостом. Кроме того, количество пунктов для проведения опроса увеличено с 44 до 51. Опрос назначен на 13 октября.

"Поверьте, никто не собирается фальсифицировать результаты. Никому это не надо", - сказал в ходе заседания руководитель аппарата городской администрации Илья Захаров, который представил проект решения.

Он добавил, что общегородской опрос является первым подобным опытом для Екатеринбурга. При подсчете голосов будут присутствовать наблюдатели – не более четырех. Чтобы опрос был признан состоявшимся, в нем должны принять участие не менее 1% жителей города (примерно 10,8 тысячи человек). Если придет меньше участников, то опрос будет признан несостоявшимся, в следующий раз его можно будет провести не раньше, чем через год.