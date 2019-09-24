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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Дума в Екатеринбурге назначила опрос о площадке для храма на 13 октября

09:56 24.09.2019 (обновлено: 10:04 24.09.2019)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПредупреждение на заборе огороженной территории сквера у Театра драмы в Екатеринбурге, где планируется построить храм святой Екатерины
Предупреждение на заборе огороженной территории сквера у Театра драмы в Екатеринбурге, где планируется построить храм святой Екатерины
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Предупреждение на заборе огороженной территории сквера у Театра драмы в Екатеринбурге, где планируется построить храм святой Екатерины. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен – РИА Новости. Городская дума в Екатеринбурге назначила на 13 октября проведение опроса о месте строительства храма святой Екатерины, который ранее собирались строить в сквере. Трансляция заседания во вторник велась на официальном сайте гордумы.
Депутаты исключили из опроса о месте строительства храма одну из площадок – на пересечении улиц Белинского и Фурманова, сократив таким образом список возможных мест размещения собора до двух. В опрос войдут две площадки: улица Горького, 17 – Приборостроительный завод и набережная за Макаровским мостом. Кроме того, количество пунктов для проведения опроса увеличено с 44 до 51. Опрос назначен на 13 октября.
Огороженная территория сквера у Театра драмы в Екатеринбурге, где планируется построить храм святой Екатерины
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"Поверьте, никто не собирается фальсифицировать результаты. Никому это не надо", - сказал в ходе заседания руководитель аппарата городской администрации Илья Захаров, который представил проект решения.
Он добавил, что общегородской опрос является первым подобным опытом для Екатеринбурга. При подсчете голосов будут присутствовать наблюдатели – не более четырех. Чтобы опрос был признан состоявшимся, в нем должны принять участие не менее 1% жителей города (примерно 10,8 тысячи человек). Если придет меньше участников, то опрос будет признан несостоявшимся, в следующий раз его можно будет провести не раньше, чем через год.
Акции против строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга прошли в середине мая, на них были задержаны около 100 человек. После этого власти города заявили, что проведут опрос жителей об их отношении к месту строительства храма.
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Религия и мировоззрениеСитуация вокруг строительства храма в ЕкатеринбургеИнфраструктура - НовостиНовости - Религия и мировоззрениеЕкатеринбург
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