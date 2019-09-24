Турция и США проводят второе патрулирование зоны безопасности в Сирии

АНКАРА, 24 сен - РИА Новости. Военные Турции и США проводят второе наземное патрулирование зоны безопасности на северо-востоке Сирии, заявило турецкое министерство обороны во вторник.

Первое наземное патрулирование зоны безопасности на северо-востоке Сирии с использованием беспилотников и бронетехники турецкие и американские военные провели 8 сентября. Турция и США проводят также воздушное патрулирование этой территории с использованием вертолетов.

"В рамках мероприятий по созданию безопасной зоны на севере Сирии к востоку от Евфрата, военные Турции и США начали второе совместное наземное патрулирование с участием транспортных средств и беспилотников к югу от Акчакале на сирийской стороне", - сообщило минобороны Турции.

По сообщению агентства Аnadolu , в патрулировании со стороны Турции участвуют четыре единицы бронетехники, со стороны США – две.