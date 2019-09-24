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РИА Новости
Война в Сирии

Турция и США проводят второе патрулирование зоны безопасности в Сирии

09:56 24.09.2019
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© AP PhotoТанки турецкой армии
Танки турецкой армии
© AP Photo
Танки турецкой армии. Архивное фото
АНКАРА, 24 сен - РИА Новости. Военные Турции и США проводят второе наземное патрулирование зоны безопасности на северо-востоке Сирии, заявило турецкое министерство обороны во вторник.
Первое наземное патрулирование зоны безопасности на северо-востоке Сирии с использованием беспилотников и бронетехники турецкие и американские военные провели 8 сентября. Турция и США проводят также воздушное патрулирование этой территории с использованием вертолетов.
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"В рамках мероприятий по созданию безопасной зоны на севере Сирии к востоку от Евфрата, военные Турции и США начали второе совместное наземное патрулирование с участием транспортных средств и беспилотников к югу от Акчакале на сирийской стороне", - сообщило минобороны Турции.
По сообщению агентства Аnadolu, в патрулировании со стороны Турции участвуют четыре единицы бронетехники, со стороны США – две.
Ранее в Анкаре завершились турецко-американские переговоры по созданию безопасной зоны на севере Сирии. Как сообщило турецкое минобороны, Анкара и Вашингтон достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии. Официальный Дамаск выступил категорически против этого соглашения, так как, по мнению сирийского правительства, оно представляет собой вопиющее нападение на суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики и грубое нарушение принципов международного права и устава Организации Объединенных Наций.
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