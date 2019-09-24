Ученые обнаружили неожиданное свойство зеленого чая

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Природный антиоксидант эпигаллокатехин (EGCG), который содержится в зеленом чае, может помочь в борьбе с инфекциями, устойчивыми к антибиотикам. К такому выводу пришла группа ученых из Университета Суррея, их статья опубликована в Journal of Medical Microbiology, сообщает Природный антиоксидант эпигаллокатехин (EGCG), который содержится в зеленом чае, может помочь в борьбе с инфекциями, устойчивыми к антибиотикам. К такому выводу пришла группа ученых из Университета Суррея, их статья опубликована в Journal of Medical Microbiology, сообщает Medical Xpress

Исследователи выяснили, что EGCG усиливает действие антибиотика азтреонама, который используют для лечения инфекций, вызванных бактерией Pseudomonas aeruginosa.

Комбинация азтреонама и EGCG оказалась более эффективной, чем каждое из этих веществ по отдельности. Ученые считают, что антиоксидант усиливает поглощение клеткой бактерии антибиотика.