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РИА Новости

Ученые обнаружили неожиданное свойство зеленого чая

09:51 24.09.2019 (обновлено: 11:48 24.09.2019)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкЧайные листья на плантации
Чайные листья на плантации
© Sputnik
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Природный антиоксидант эпигаллокатехин (EGCG), который содержится в зеленом чае, может помочь в борьбе с инфекциями, устойчивыми к антибиотикам. К такому выводу пришла группа ученых из Университета Суррея, их статья опубликована в Journal of Medical Microbiology, сообщает Medical Xpress.
Исследователи выяснили, что EGCG усиливает действие антибиотика азтреонама, который используют для лечения инфекций, вызванных бактерией Pseudomonas aeruginosa.
Комбинация азтреонама и EGCG оказалась более эффективной, чем каждое из этих веществ по отдельности. Ученые считают, что антиоксидант усиливает поглощение клеткой бактерии антибиотика.
Pseudomonas aeruginosa поражает преимущественно людей с ослабленным иммунитетом, вызывает инфекции кровотока и дыхательных путей, а также является причиной вторичных инфекций, устойчивых к большинству лекарственных препаратов. Всемирная организация здравоохранения включила эту бактерию в список критических угроз для здоровья.
Зеленый чай
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СуррейРИА Наука
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