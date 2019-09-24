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РИА Новости

Экс-главу полиции Армении нашли мертвым близ Еревана

09:51 24.09.2019 (обновлено: 12:14 24.09.2019)
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в Ереване
Сотрудники полиции в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Сотрудники полиции в Ереване. Архивное фото
ЕРЕВАН, 24 сен — РИА Новости. Тело экс-главы полиции Армении Айка Арутюняна обнаружено в селе близ Еревана, сообщила пресс-секретарь Следственного комитета Наира Арутюнян.

"Тело Арутюняна найдено в особняке в селе Бжни. Возбуждено дело по статье "Доведение до самоубийства", — сообщила представитель СК.

Арутюнян был главой МВД с 1999 по 2003 год, в 2003-2008 годах возглавлял полицию республики. Являлся свидетелем по делу о столкновениях 1 марта 2008 года, по которому проходит также и экс-президент Роберт Кочарян.
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Роберт КочарянЕреванВ мире
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