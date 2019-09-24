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РИА Новости

Отцы и дети: как сын Джо Байдена становится козырем Трампа на выборах-2020

09:47 24.09.2019
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© AP Photo / Charles DharapakДжо Байден с сыном Хантером в Вашингтоне. 2009 год
Джо Байден с сыном Хантером в Вашингтоне. 2009 год
© AP Photo / Charles Dharapak
Джо Байден с сыном Хантером в Вашингтоне. 2009 год . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости, Татьяна Смайловски. Сын одного из ведущих кандидатов в президенты от Демократической партии Джо Байдена, Хантер Байден, оказался под пристальным вниманием американского президента Дональда Трампа. Причиной тому стала его работа на Украине в составе совета директоров украинской частной газовой компании Burisma Holdings в 2014-2019 годах.
Три года тому назад тогда еще кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп продвигал свою кампанию на лозунгах посадить в тюрьму его оппонента Хиллари Клинтон. Сейчас в США вновь в разгаре президентская кампания к выборам 2020 года, и, судя по всему, американский лидер решил придерживаться своей традиционной тактики "изживания" своих конкурентов.
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Теперь Трамп настаивает на открытии расследования в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына. Это, однако, он просит сделать не американские власти, а, как следует из заметок американских СМИ, руководство Украины.
Корреспондент РИА Новости попытался разобраться, чем известен Хантер Байден и что лежит в основе обвинений в его адрес.

Кто такой Хантер Байден

49-летний Хантер Байден - второй сын Джо Байдена от первого брака. Его мать и младшая сестра погибли в автокатастрофе в 1972 году. Он юрист по образованию, а его карьера охватывает весьма широкий спектр деятельности - от сооснователя лоббистской фирмы, работы в министерстве торговли США до члена совета директоров украинской частной газовой компании Burisma Holdings.
© Фото : Burisma GroupХантер Байден
Хантер Байден
© Фото : Burisma Group
Хантер Байден
Помимо того, что он являлся обладателем высокооплачиваемых и солидных должностей, Байден известен и с довольно мрачной стороны. В прошлом у него были серьезные проблемы с наркотиками и алкоголем, о чем он сам открыто говорил в интервью изданию The New Yorker, в заголовок которого был вынесен вопрос: "Поставит ли Хантер Байден под угрозу кампанию своего отца?". "Все проходят через какие-то травмы. В каждой семье есть зависимость. Я пребывал в этой темноте. Вы не избавляетесь от этого, вы выясняете, как с этим справиться", - сказал он журналу. Осознав серьезность проблем, в 2003 году Хантер Байден сам записался в реабилитационный центр, где пробыл месяц.
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Кроме того, во время вице-президентства Джо Байдена некоторые в Белом доме высказывали обеспокоенность относительно деятельности его сына и возможных последствий для политической карьеры отца. К примеру, в ходе визита в 2013 году Байдена в Пекин на встречу с китайским лидером Си Цзиньпином Хантер попросил отца присоединиться к нему. Согласно некоторым сообщениям СМИ, в Пекине Хантер помог организовать встречу для Джонатана Ли - главы китайского частного фонда прямых инвестиций BHR - со своим отцом. Как пишет The NewYorker, советники Джо Байдена опасались, что такие бизнес-встречи его сына в ходе официальных визитов поставить под огонь критики вице-президента.
Наконец, в 2014 году Хантер Байден присоединился в качестве члена совета директоров к одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине Burisma. Это вызвало очередную волну вопросов, поскольку в это же время Джо Байден играл одну из ключевых ролей в администрации по политике США в отношении Украины. Тогда, однако, Хантер заявил руководству Burisma и другим членам совета директоров, что он никак не будет вовлечен в деятельность, связанную с властями США или же его отцом. В компании Хантер проработал до апреля 2019 года.
Теперь история вокруг Хантера Байдена и его работы на Украине получила новое развитие.
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Дело Байдена на Украине

В США набирает обороты новый скандал вокруг президента страны, семьи Байденов и Украины. Ведущие американские издания на днях сообщили, что сотрудник американской разведки счел "тревожным" содержание телефонной беседы Трампа с новым президентом Украины Владимиром Зеленским и направил жалобу своему руководству, которое должно было передать детали в конгресс, но не стало. Чуть позже стали известны подробности жалобы разведчика: по данным неназванных источников, Трамп убеждал Зеленского начать расследование против семейства Байденов по обвинению в коррупции. Сам американский лидер подтвердил, что обсуждал с Зеленским вопросы борьбы с коррупцией, в которой замешаны американские граждане.
Главную обеспокоенность у критиков президента вызывает то, что Трамп мог просить иностранное государство фактически вмешаться в американскую президентскую кампанию, начав расследования против одного из главных кандидатов взамен на предоставление ему военной помощи.
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По признанию самого Трампа, никакого давления на Зеленского он не оказывал, хотя и мог это сделать, и военную помощь в обмен на начало расследования он не обещал.
"То, что сделал Байден - это позор. Его сын брал деньги от Украины, от Китая - много денег от Китая. То, что сделал Байден, было неправильно", - обрушился в понедельник в очередной раз с критикой Трамп.
Президент США напирает на то, что отец и сын были заодно, и Байден-старший использовал свое положение вице-президента для оказания давления на украинские власти. В частности, речь идет о призывах уволить бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, который вел расследование против владельцев компании Burisma. По сообщениям телеканала CNN, адвокат американского президента Руди Джулиани встречался в июле с помощником лидера Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком в Испании, чтобы обсудить возможное влияние кандидата в президенты США Джо Байдена на отставку Шокина в 2016 году. Как сказал Джулиани в интервью газете New York Times, после общения с Ермаком у него появилась "достаточная уверенность в том, что они (украинцы) намерены расследовать это".
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Джо Байден, будучи вице-президентом, официально заявлял о том, что власти США и он лично, оказывали давление на Киев по этому вопросу. По его словам, в ходе одного из многочисленных визитов на Украину он заявил бывшему президенту страны Петру Порошенко: "Вы не получите миллиард долларов, если генпрокурор не будет уволен".
"Это правда, что Хантер Байден был в совете директоров Burisma в то время, когда его отец был вице-президентом, а также после этого. Также правда и то, что власти США оказывали давление на правительство Украины, чтобы Шокина заменили. Однако нет никаких доказательств того, что эти факты связаны", - сообщила РИА Новости эксперт Международной кризисной группы Ольга Оликер.
Она указала, что "США, как и власти других стран, хотели, чтобы Киев заменил Шокина, поскольку они считали, что он не проводил необходимых расследований, а не то, что он расследует слишком много". "И хотя Шокин с этого времени сделал заявления об обратном, правда то, что его послужной список судебных расследований был невелик, и, похоже, что расследование дела Burisma не продвигалось вперед", - подчеркнула собеседница агентства.
В ответ на все обвинения Джо Байден заявил, что Трамп "знает, что я одержу над ним победу, и теперь он заручается помощью иностранного правительства".
© AP Photo / Visar KryeziuДжо Байден с сыном Хантером и сестрой Валери
Джо Байден с сыном Хантером и сестрой Валери
© AP Photo / Visar Kryeziu
Джо Байден с сыном Хантером и сестрой Валери
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Хантер БайденДональд ТрампДжозеф БайденСШАУкраинаВ мире
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