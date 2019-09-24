Янукович поручил подготовить его возвращение на Украину, заявил адвокат

КИЕВ, 24 сен — РИА Новости. Защита экс-президента Украины Виктора Януковича проводит мероприятия, которые обеспечат возможность его пребывания на родине, заявил адвокат Виталий Сердюк.

"Он сейчас находится на территории Российской Федерации временно", — сказал он после заседания суда, видео опубликовано на сайте украинского Пятого канала.

По словам адвоката, Янукович поставил задачи "обеспечить привлечение к ответственности виновных" в ситуации с Крымом, "совершении антиконституционного захвата власти или государственного переворота".

На Украине 22 февраля 2014 года произошел госпереворот. Верховная рада отстранила от власти Януковича, который был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь.

В конце января этого года Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор экс-президенту по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде лишения свободы на 13 лет. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор.

Сам Янукович считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был "политическим заказом". Он также заявил, что на судей по его делу оказывалось беспрецедентное давление.