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РИА Новости

Янукович поручил подготовить его возвращение на Украину, заявил адвокат

09:36 24.09.2019 (обновлено: 11:40 24.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВиктор Янукович
Виктор Янукович
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 24 сен — РИА Новости. Защита экс-президента Украины Виктора Януковича проводит мероприятия, которые обеспечат возможность его пребывания на родине, заявил адвокат Виталий Сердюк.

"Он сейчас находится на территории Российской Федерации временно", — сказал он после заседания суда, видео опубликовано на сайте украинского Пятого канала.

По словам адвоката, Янукович поставил задачи "обеспечить привлечение к ответственности виновных" в ситуации с Крымом, "совершении антиконституционного захвата власти или государственного переворота".
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На Украине 22 февраля 2014 года произошел госпереворот. Верховная рада отстранила от власти Януковича, который был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь.
В конце января этого года Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор экс-президенту по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде лишения свободы на 13 лет. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор.
Сам Янукович считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был "политическим заказом". Он также заявил, что на судей по его делу оказывалось беспрецедентное давление.
В понедельник Апелляционный суд Киева начал рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Януковичу по делу о госизмене.
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