Бывший мэр Новокуйбышевска в Самарской области пытался покончить с собой

САМАРА, 24 сен – РИА Новости. Бывший мэр города Новокуйбышевск в Самарской области Владимир Фомин пытался покончить с собой, следователи начали проверку, сообщил РИА Новости представитель СУСК по региону.
"Бывший мэр Новокуйбышевска пытался совершить суицид, после чего был госпитализирован в тяжелом состоянии. По факту произошедшего начата проверка", - сказал собеседник агентства.
По данным администрации города, Фомин был назначен на должность главы Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года. До этого он около 20 лет проработал на Новокуйбышевском заводе масел и присадок, более 17 из них - в должности генерального директора. По информации думы Новокуйбышевска, 23 сентября депутаты поддержали решение Фомина покинуть пост главы города. Сейчас его обязанности исполняет замглавы Новокуйбышевска Виталий Румянцев.
По информации портала 63.ru, который ссылается на собственные источники, у Фомина была болезнь сердца, он перенес несколько операций.