Бывший мэр Новокуйбышевска в Самарской области пытался покончить с собой

"Бывший мэр Новокуйбышевска пытался совершить суицид, после чего был госпитализирован в тяжелом состоянии. По факту произошедшего начата проверка", - сказал собеседник агентства.

По данным администрации города, Фомин был назначен на должность главы Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года. До этого он около 20 лет проработал на Новокуйбышевском заводе масел и присадок, более 17 из них - в должности генерального директора. По информации думы Новокуйбышевска, 23 сентября депутаты поддержали решение Фомина покинуть пост главы города. Сейчас его обязанности исполняет замглавы Новокуйбышевска Виталий Румянцев.