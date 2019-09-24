Пора разводиться. Как спасти отношения после рождения ребёнка?

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Это надолго Пора разводиться. Как спасти отношения после рождения ребёнка?

"Ребёнок – счастье, это укрепит семью". Да, скажите это парам, которые развелись в течение двух-трех лет после рождения первенца. Ребёнок меняет жизнь пары настолько, что часто партнёры бывают к этому не готовы. Из отношений уходят романтика и секс, остаются только быт и подгузники. Как не попасть в статистику разводов и сохранить отношения?