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РИА Новости
Это надолго
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Вместе с проектом информационной и психологической поддержки семей "Family Tree" ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.

Пора разводиться. Как спасти отношения после рождения ребёнка?

11:00 24.09.2019
20
Это надолго
Пора разводиться. Как спасти отношения после рождения ребёнка?
11:00
"Ребёнок – счастье, это укрепит семью". Да, скажите это парам, которые развелись в течение двух-трех лет после рождения первенца. Ребёнок меняет жизнь пары настолько, что часто партнёры бывают к этому не готовы. Из отношений уходят романтика и секс, остаются только быт и подгузники. Как не попасть в статистику разводов и сохранить отношения?
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" узнаём, как пережить кризис "первых лет", с которым в той или иной степени сталкиваются все пары.
Появление в семье ребёнка – другой уровень отношений с новыми правилами игры, к ним нужно приспособиться. У многих партнёров это вызывает шок, который и приводит к разводу.
Что такое кризис триады? С какими трудностями сталкивается пара, и как их преодолеть? Какие пары в зоне риска? Как сохранить романтику в отношениях? Почему партнёры после рождения ребёнка теряют друг к другу сексуальный интерес, и как его вернуть? Можно ли что-то исправить, если кризис всё-таки настиг пару?
Об этом в шестом эпизоде подкаста Лина и Настя спрашивают Екатерину Бурмистрову, семейного психотерапевта, детского психолога, писательницу и маму 11 детей (рождённых в одних и тех же отношениях). Она делится своим опытом, и, с точки зрения психологии, даёт рекомендации, как паре прожить этот сложный период.
Узнать больше о том, с чем ещё молодым родителям придётся столкнуться в первые годы жизни ребенка, можно в цикле лекций онлайн-марафона для молодых мам "Счастливое материнство. Старт".
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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