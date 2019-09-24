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РИА Новости

Главы МИД Азербайджана и Армении обменялись мнениями по Карабаху

09:26 24.09.2019 (обновлено: 09:48 24.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВ окрестностях города Шуши самопровозглашенной Республики Нагорный Карабах
В окрестностях города Шуши самопровозглашенной Республики Нагорный Карабах
© РИА Новости / Илья Питалев
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БАКУ, 24 сен - РИА Новости. Обмен мнениями о переговорах по карабахской проблеме состоялся на встрече глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна в Нью-Йорке, сообщила РИА Новости официальный представитель азербайджанского внешнеполитического ведомства Лейла Абдуллаева.
Мамедъяров и Мнацаканян при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ провели в понедельник в Нью-Йорке встречу по урегулированию карабахской проблемы.
"Что же касается встречи министров иностранных дел, то на ней состоялся лишь обмен мнениями о существующих переговорах с пониманием того, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны активизировать свои усилия по обеспечению мира в регионе и уважению международных норм, принципов и порядков в регионе", - сообщила Абдуллаева.
В день переговоров министерство обороны непризнанного Нагорного Карабаха заявило о попытке диверсии со стороны военных Азербайджана. Минобороны Азербайджана отвергло эти обвинения. Как отметила официальный представитель МИД Азербайджана, Баку "всеми средствами будет отслеживать это дело, а те, кто причастен, будут наказаны".
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В свою очередь пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян отметила, что на встрече "стороны обозначили дальнейшие шаги…, коснувшись, в том числе, (предстоящего) визита сопредседателей в регион и проведения очередной встречи на уровне министров иностранных дел".
По ее словам, армянская сторона отметила важность последовательных усилий по укреплению режима прекращения огня, снижению напряженности, в том числе посредством внедрения соответствующих механизмов, формированию атмосферы доверия, реализации ранее достигнутых договоренностей.
Давид Тоноян
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Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.
С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Зограб МнацаканянОБСЕЭльмар МамедъяровАзербайджанАрменияВ мире
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