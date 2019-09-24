Главы МИД Азербайджана и Армении обменялись мнениями по Карабаху

БАКУ, 24 сен - РИА Новости. Обмен мнениями о переговорах по карабахской проблеме состоялся на встрече глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна в Нью-Йорке, сообщила РИА Новости официальный представитель азербайджанского внешнеполитического ведомства Лейла Абдуллаева.

Мамедъяров и Мнацаканян при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ провели в понедельник в Нью-Йорке встречу по урегулированию карабахской проблемы.

"Что же касается встречи министров иностранных дел, то на ней состоялся лишь обмен мнениями о существующих переговорах с пониманием того, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны активизировать свои усилия по обеспечению мира в регионе и уважению международных норм, принципов и порядков в регионе", - сообщила Абдуллаева.

В день переговоров министерство обороны непризнанного Нагорного Карабаха заявило о попытке диверсии со стороны военных Азербайджана. Минобороны Азербайджана отвергло эти обвинения. Как отметила официальный представитель МИД Азербайджана, Баку "всеми средствами будет отслеживать это дело, а те, кто причастен, будут наказаны".

В свою очередь пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян отметила, что на встрече "стороны обозначили дальнейшие шаги…, коснувшись, в том числе, (предстоящего) визита сопредседателей в регион и проведения очередной встречи на уровне министров иностранных дел".

По ее словам, армянская сторона отметила важность последовательных усилий по укреплению режима прекращения огня, снижению напряженности, в том числе посредством внедрения соответствующих механизмов, формированию атмосферы доверия, реализации ранее достигнутых договоренностей.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.