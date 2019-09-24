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РИА Новости

Президент Гаити отказался от участия в сессии Генассамблеи ООН

09:17 24.09.2019
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© AP Photo / Frank Franklin IIЗаседание Генеральной Ассамблеи ООН
Заседание Генеральной Ассамблеи ООН
© AP Photo / Frank Franklin II
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент Гаити Жовенель Моиз решил отказаться от участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке на фоне кризиса в стране, сообщает местное издание Loop Haiti.
Генеральный секретарь канцелярии президента подтвердил, что глава государства поручил министру иностранных дел Бокчи Эдмонду возглавить делегацию, которая должна была его сопровождать во время официального визита.
"Генеральный секретариат канцелярии президента республики информирует, что президент республики Жовенель Моиз поручил министру иностранных дел Бокчи Эдмонду возглавить гаитянскую делегацию на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в США", - говорится в коммюнике канцелярии президента, опубликованном в Facebook.
По мнению источников издания, президент решил отказаться от поездки, потому что не может сформировать легитимное правительство до отъезда.
Здание ООН в Нью-Йорке
00:08РИА Новости
Начинается неделя высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН
В понедельник член сената Гаити Жан-Мари Ральф Фетьер открыл стрельбу возле верхней палаты парламента. Два человека получили ранения. Инцидент произошел перед церемонией голосования в сенате по кандидатуре премьер-министра Гаити Фрица Уильяма Мишеля. По его словам, он открыл стрельбу, чтобы защититься от ворвавшихся на территорию сената демонстрантов.
На фоне инцидента церемония голосования была отложена.
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Жовенель МоизГенеральная Ассамблея ООНГаитиВ мире
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