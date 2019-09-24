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РИА Новости
Республика Саха (Якутия)

Канада планирует в 2020 году передать Якутии бизонов

09:15 24.09.2019
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкБизоны на ферме
Бизоны на ферме
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Бизоны на ферме. Архивное фото
ЯКУТСК, 24 сен – РИА Новости. Канада в 2020 году планирует очередную передачу бизонов в Якутию, в рамках Северного форума в Якутск прибыла делегация во главе с представителем посольства Канады в России, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Во вторник в столице Якутии стартовала международная конференция "Форум по устойчивому развитию северных территорий", где участвуют представители восьми приполярных государств и стран Северо-Восточной Азии. В рамках форума в правительстве республики состоялась встреча вице-премьера Якутии Кирилла Бычкова с руководителем политического отдела посольства Канады в РФ Бруно Нордесте. Стороны обсудили возможности расширения сотрудничества между канадскими регионами и Якутией.
Нордесте сообщил, что две недели назад Канада объявила о новой арктической стратегии.
"Большой интерес для нас представляет научное сотрудничество в области изменения климата, сохранение культуры, традиций и образа жизни северных народов, разрешение существующих социальных проблем. Также мы хотим определить для себя возможности для будущего сотрудничества, в том числе по сохранению биоразнообразия, разведению бизонов. Сейчас мы работаем над тем, чтобы организовать четвертую передачу бизонов Якутии в 2020 году", - отметил гость из Канады.
Города России. Якутск
Вчера, 09:15Республика Саха (Якутия)
Эксперты из приполярных и азиатских стран посетят Северный форум в Якутске
Зампред правительства Якутии рассказал, что в декабре руководство республики планирует бизнес-миссию в Торонто и Оттаву. Якутская делегация примет участие в выставке строительных материалов.
"За 20-летний период мы наладили прочные партнёрские отношения по целому ряду направлений: минерально-сырьевые ресурсы, строительный сектор, производство строительных материалов, инфраструктура. Также мы реализовали программы по восстановлению популяции канадских бизонов, возвращению их на историческую родину – в Якутию, в сфере культуры и медицины", - отметил Бычков.
Кроме того, стороны обсудили проекты по сохранению языков коренных северных народов, в частности, с использованием искусственного интеллекта и оцифровке языков, по сохранению популяции домашних оленьих стад в Канаде, обмену опытом в сфере жилищного и дорожного строительства.
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Республика Саха (Якутия)КанадаЯкутияВ мире
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