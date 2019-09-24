Канада планирует в 2020 году передать Якутии бизонов

"Большой интерес для нас представляет научное сотрудничество в области изменения климата, сохранение культуры, традиций и образа жизни северных народов, разрешение существующих социальных проблем. Также мы хотим определить для себя возможности для будущего сотрудничества, в том числе по сохранению биоразнообразия, разведению бизонов. Сейчас мы работаем над тем, чтобы организовать четвертую передачу бизонов Якутии в 2020 году", - отметил гость из Канады.