В Йошкар-Оле число погибших в ДТП со скорой увеличилось до двух человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен — РИА Новости. Два человека погибли в результате столкновения скорой помощи с легковым автомобилем в Йошкар-Оле, еще трое госпитализированы с различными травмами, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Марий Эл.

Отмечается, что ДТП произошло около 23.15 в понедельник на улице Свердлова. Ранее представитель экстренных служб республики сообщил РИА Новости, что водитель скорой погиб, четверо пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу.

"По предварительным данным, водитель скорой не уступил дорогу автомобилю Mazda. В результате столкновения водитель скорой помощи погиб на месте происшествия. Еще один человек – пассажир Mazda - скончался в больнице от полученных травм. Были госпитализированы еще трое пострадавших, в том числе двое сотрудников скорой помощи – врач и фельдшер – и пассажир легкового автомобиля", - рассказали агентству в пресс-службе регионального управления МВД.