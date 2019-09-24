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РИА Новости

В Йошкар-Оле число погибших в ДТП со скорой увеличилось до двух человек

09:06 24.09.2019 (обновлено: 10:48 24.09.2019)
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© Фото : пресс-служба УМВД России по республике Марий ЭлДТП в результате столкновения скорой помощи с легковым автомобилем в Йошкар-Оле
ДТП в результате столкновения скорой помощи с легковым автомобилем в Йошкар-Оле
© Фото : пресс-служба УМВД России по республике Марий Эл
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен — РИА Новости. Два человека погибли в результате столкновения скорой помощи с легковым автомобилем в Йошкар-Оле, еще трое госпитализированы с различными травмами, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Марий Эл.
Отмечается, что ДТП произошло около 23.15 в понедельник на улице Свердлова. Ранее представитель экстренных служб республики сообщил РИА Новости, что водитель скорой погиб, четверо пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу.
© Фото : пресс-служба УМВД России по республике Марий ЭлДТП в результате столкновения скорой помощи с легковым автомобилем в Йошкар-Оле
ДТП в результате столкновения скорой помощи с легковым автомобилем в Йошкар-Оле
© Фото : пресс-служба УМВД России по республике Марий Эл
ДТП в результате столкновения скорой помощи с легковым автомобилем в Йошкар-Оле
"По предварительным данным, водитель скорой не уступил дорогу автомобилю Mazda. В результате столкновения водитель скорой помощи погиб на месте происшествия. Еще один человек – пассажир Mazda - скончался в больнице от полученных травм. Были госпитализированы еще трое пострадавших, в том числе двое сотрудников скорой помощи – врач и фельдшер – и пассажир легкового автомобиля", - рассказали агентству в пресс-службе регионального управления МВД.
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Йошкар-ОлаПроисшествия
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