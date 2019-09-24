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РИА Новости

Ученые объяснили, как мозг "стирает сны"

09:04 24.09.2019 (обновлено: 11:22 24.09.2019)
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© Fotolia / Ana Blazic Pavlovic Тяжелое пробуждение
Тяжелое пробуждение
© Fotolia / Ana Blazic Pavlovic
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Ученые из Нагойского университета в Японии и Национального института неврологических расстройств и инсульта в США обнаружили, что группа клеток в мозге препятствует хранению сновидений, сообщает издание Science.
Ученые во время опытов на мышах уделили внимание работе гипоталамуса — центра контроля многих гормонов и вегетативных функций. Там расположены клетки, которые производят меланин-концентрирующий гормон (МСН). Он отвечает за аппетит и участвует в регуляции фазы сна.
Исследования проводились на мышах. Одной группе грызунов во время фазы быстрого сна активизировали в мозге клетки МСН, в результате чего животные хуже узнавали ранее изученное. А мыши, у которых клетки МСН были выключены, напротив, показали лучшие результаты тестов на память.
"Забывание — это активный процесс, а не просто нечто пассивное", — отметил Шунтаро Идзава.
Сновидения, как заявил соавтор исследования Томас Килдаф, появляются во время фазы быстрого сна, когда клетки МСН активны.
"Активная деятельность этой группы клеток препятствует хранению сновидений, и мы забываем о наших снах", — подытожил ученый.
Исследователи считают, что механизм стирания информации у людей похож на мышиный.
Вещий сон
24 августа 2018, 08:00РИА Новости
Психология на грани реальности: ученые разгадали природу вещих снов
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ЯпонияСШАРИА Наука
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