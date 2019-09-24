В Хабаровском крае один человек погиб при нападении тигра

ВЛАДИВОСТОК, 24 сен - РИА Новости. Тигр напал на охотников в Хабаровском крае, когда те случайно приблизились к месту, где он ел добычу, один человек погиб, зверь застрелен, сообщил РИА Новости генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
"Пока достоверно не известно, что именно произошло, потому что не проводилась экспертиза тела погибшего человека и тигра. Предварительно, что удалось установить группе по разрешению конфликтных ситуаций, отец и сын причалили на лодке к берегу, чтоб посмотреть урожай кедрового ореха, и по стечению обстоятельств получилось так, что они пристали как раз к тому месту, где тигр сидел с добытой косулей", - сказал собеседник.
По его словам, расстояние от него до причаливших охотников было меньше 15 метров, а когда они зашли на берег через высокую прибрежную траву - порядка 6 метров.
"Получается, они вышли как раз в то место, где тигр ел косулю. Что произошло, понять точно сложно - снега нет, следов нет. На этот вопрос ответит экспертиза. Тигр напал на ближайшего человека, а у второго был карабин, он застрелил зверя", - отметил Арамилев.
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Он добавил, что тигр доставлен в Уссурийск, где пройдет вскрытие.
"Проводится проверка. Скорее всего, по предварительным данным, это было трагическое стечение обстоятельств", - добавил собеседник.