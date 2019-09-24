В Хабаровском крае один человек погиб при нападении тигра

"Пока достоверно не известно, что именно произошло, потому что не проводилась экспертиза тела погибшего человека и тигра. Предварительно, что удалось установить группе по разрешению конфликтных ситуаций, отец и сын причалили на лодке к берегу, чтоб посмотреть урожай кедрового ореха, и по стечению обстоятельств получилось так, что они пристали как раз к тому месту, где тигр сидел с добытой косулей", - сказал собеседник.