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РИА Новости

В Белогорске отменили действовавший из-за паводка режим ЧС

08:55 24.09.2019
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© Фото : Официальный портал г.БелогорскаСитуация в Белогорске
Ситуация в Белогорске
© Фото : Официальный портал г.Белогорска
Ситуация в Белогорске . Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 сен - РИА Новости. Режим ЧС, введенный в Белогорске - втором по численности населённом пункте Амурской области - из-за паводка, снят, сообщает администрация города.
"Режим ЧС, введенный в Белогорске в связи с наводнением от реки Томь в июле-августе 2019 года, снят. Действовал режим 85 дней", - говорится в информации.
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Режим ЧС был введен в Белогорске 29 июля из-за интенсивного подъема воды в реке Томь, паводок сформировался из-за дождей, уровень реки у города 31 июля составил 444 сантиметров. Это максимум за последние 10 лет, во время крупномасштабного паводка в июле 2013 года Томь поднималась до 430 сантиметров.
"В рамках действия режима ЧС 79 семей, чье имущество пострадало от паводка, получили материальную помощь из средств федерального и областного бюджетов. Выплаты составили 6,7 миллиона рублей",- говорится в сообщении.
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Также по решению главы Белогорска Станислава Мелюкова по 10 тысяч рублей из городского бюджета получили более 400 семей за потерянный по вине паводка урожай. На закупку овощей для пострадавших от большой воды направлено около 1,2 миллиона рублей.
В Приамурье 25 июля был введен режим ЧС регионального значения. В результате проливных дождей в июле-августе в Амурской области произошел резкий подъем уровня воды в реках, в зону подтопления попало 135 населенных пунктов, где проживают 15,5 тысячи человек. Подтоплены оказались 871 жилой дом, в которых проживаю 2201 человек, непригодны для дальнейшего проживания 387 жилых, в зону паводка также попали 6638 приусадебных участков, пострадали 8 социальных объектов. Повреждены 44 моста и более 500 километров дорог. Пострадал урожай на площади 254 тысячи гектаров. Общий материальный ущерб от паводка составил более 6,4 миллиардов рублей.
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