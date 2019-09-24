В Белогорске отменили действовавший из-за паводка режим ЧС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 сен - РИА Новости. Режим ЧС, введенный в Белогорске - втором по численности населённом пункте Амурской области - из-за паводка, снят, сообщает администрация города.

"Режим ЧС, введенный в Белогорске в связи с наводнением от реки Томь в июле-августе 2019 года, снят. Действовал режим 85 дней", - говорится в информации.

Режим ЧС был введен в Белогорске 29 июля из-за интенсивного подъема воды в реке Томь, паводок сформировался из-за дождей, уровень реки у города 31 июля составил 444 сантиметров. Это максимум за последние 10 лет, во время крупномасштабного паводка в июле 2013 года Томь поднималась до 430 сантиметров.

"В рамках действия режима ЧС 79 семей, чье имущество пострадало от паводка, получили материальную помощь из средств федерального и областного бюджетов. Выплаты составили 6,7 миллиона рублей",- говорится в сообщении.

Также по решению главы Белогорска Станислава Мелюкова по 10 тысяч рублей из городского бюджета получили более 400 семей за потерянный по вине паводка урожай. На закупку овощей для пострадавших от большой воды направлено около 1,2 миллиона рублей.