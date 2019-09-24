Глава авиакомпании "Ямал" назвал публикации о проблемах с SSJ глупостью

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 сен — РИА Новости. Генеральный директор авиакомпании "Ямал" Василий Крюк отказался комментировать информацию СМИ о том, что у перевозчика возникли проблемы при эксплуатации самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Нового Уренгоя.

"Глупость очередная", — заявил он РИА Новости.

Ранее газета " Коммерсант " сообщила, что "Ямал" и холдинг "Аэропорты регионов", в концессии у которого находится воздушная гавань Нового Уренгоя, создали совместную рабочую группу, которая рассмотрит случаи превышения ограничений вертикальных перегрузок при взлетах и посадках.

По данным издания, датчики SSJ зафиксировали семь подобных фактов в августе-сентябре.

В публикации также размещены выдержки из письма авиакомпании другим перевозчикам, в которых упоминается о "неудовлетворительном состоянии взлетно-посадочной полосы аэродрома" в Новом Уренгое.

При этом в ответном письме, цитаты из которого также есть в публикации, исполнительный директор аэропорта Роман Бочков утверждает, что обозначенный авиакомпанией участок ВПП "соответствует требованиям" по итогам внеплановой проверки Ространснадзора.

Холдинг "Аэропорты регионов" и власти ЯНАО ранее подписали концессионное соглашение на проектирование, строительство, реконструкцию и использование аэропортового комплекса в Новом Уренгое. Проект предусматривает возведение нового пассажирского терминала, обустройство парковок и привокзальной площади, а также полноценную реконструкцию аэродрома.

Завершить работы планируется до конца 2021 года. Объем инвестиций превысит 7,2 миллиарда рублей.