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РИА Новости

Глава авиакомпании "Ямал" назвал публикации о проблемах с SSJ глупостью

08:47 24.09.2019 (обновлено: 11:31 24.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСамолет Sukhoi Superjet 100
Самолет Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Самолет Sukhoi Superjet 100. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 сен — РИА Новости. Генеральный директор авиакомпании "Ямал" Василий Крюк отказался комментировать информацию СМИ о том, что у перевозчика возникли проблемы при эксплуатации самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Нового Уренгоя.

"Глупость очередная", — заявил он РИА Новости.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что "Ямал" и холдинг "Аэропорты регионов", в концессии у которого находится воздушная гавань Нового Уренгоя, создали совместную рабочую группу, которая рассмотрит случаи превышения ограничений вертикальных перегрузок при взлетах и посадках.
По данным издания, датчики SSJ зафиксировали семь подобных фактов в августе-сентябре.
В публикации также размещены выдержки из письма авиакомпании другим перевозчикам, в которых упоминается о "неудовлетворительном состоянии взлетно-посадочной полосы аэродрома" в Новом Уренгое.
При этом в ответном письме, цитаты из которого также есть в публикации, исполнительный директор аэропорта Роман Бочков утверждает, что обозначенный авиакомпанией участок ВПП "соответствует требованиям" по итогам внеплановой проверки Ространснадзора.
Самолет Sukhoi Superjet 100
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Cамолет "Сухой Суперджет 100" (Sukhoi Superjet 100)
Холдинг "Аэропорты регионов" и власти ЯНАО ранее подписали концессионное соглашение на проектирование, строительство, реконструкцию и использование аэропортового комплекса в Новом Уренгое. Проект предусматривает возведение нового пассажирского терминала, обустройство парковок и привокзальной площади, а также полноценную реконструкцию аэродрома.
Завершить работы планируется до конца 2021 года. Объем инвестиций превысит 7,2 миллиарда рублей.
Генподрядчиком реконструкции аэродрома воздушной гавани Нового Уренгоя стал "Уренгойдорстрой". Планируется обновить взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки, перрон.
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Sukhoi SuperjetЯмал (авиакомпания)Новый УренгойЭкономика
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