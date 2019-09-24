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РИА Новости

В Йошкар-Оле водитель скорой погиб при столкновении с легковушкой

08:43 24.09.2019 (обновлено: 10:48 24.09.2019)
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© Фото : пресс-служба УМВД России по республике Марий ЭлДТП в результате столкновения скорой помощи с легковым автомобилем в Йошкар-Оле
ДТП в результате столкновения скорой помощи с легковым автомобилем в Йошкар-Оле
© Фото : пресс-служба УМВД России по республике Марий Эл
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо пострадали при столкновении скорой помощи с легковой автомашиной в Йошкар-Оле, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб Марий Эл.
"В 00.35 мск произошло столкновение машины скорой помощи и легковушки. Пострадали пять человек, из них один человек – водитель скорой помощи - погиб", - сказал собеседник агентства.
© Фото : пресс-служба УМВД России по республике Марий ЭлДТП в результате столкновения скорой помощи с легковым автомобилем в Йошкар-Оле
ДТП в результате столкновения скорой помощи с легковым автомобилем в Йошкар-Оле
© Фото : пресс-служба УМВД России по республике Марий Эл
ДТП в результате столкновения скорой помощи с легковым автомобилем в Йошкар-Оле
По его словам, четверо пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу. Обстоятельства ДТП выявляются.
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