Мэр Назрани Алихан Тумгоев покидает свой пост

НАЛЬЧИК, 24 сен - РИА Новости. Мэр самого крупного города в Ингушетии - Назрани - Алихан Тумгоев сообщил о том, что покидает свой пост.
"Завтра (во вторник – ред.) завершаются мои полномочия на посту мэра города Назрань. Должность, она, как и жизнь, никогда не знаешь, когда завершится, и каждый день нужно быть готовым к этому. Ротация кадров - это правильная политика, и я ее полностью поддерживаю", - написал Тумгоев в своем аккаунте в соцсети Instagram.
Он поблагодарил коллектив администрации, жителей Назрани и всей Ингушетии за многолетнюю совместную работу.
"Я сейчас не в республике, но я не прощаюсь с вами, мы очень часто будем с вами встречаться и общаться на улицах нашего города", - добавил Тумгоев.
Ранее сообщалось, что в отставку ушел мэр столицы Ингушетии Магаса Беслан Цечоев.