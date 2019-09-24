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РИА Новости

Россиянка попала в ДТП в Таиланде, сообщили СМИ

08:36 24.09.2019
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже Ката на острове Пхукет
Отдыхающие на пляже Ката на острове Пхукет
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Россиянка попала в аварию в подземном тоннеле на острове Пхукет в Таиланде, сообщает портал Pattaya Now.
По данным дорожной полиции, 35-летняя жительница Санкт-Петербурга ехала на мотоцикле, превысила скорость и не справилась с управлением на повороте. В результате она врезалась в барьерные ограждения тоннеля и опрокинулась.
У женщины пробита голова в трех местах, сломаны таз, семь ребер и рука. Ее состояние оценивается как тяжелое, но не критическое.
Самуи
21 сентября, 18:17РИА Новости
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