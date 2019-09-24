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РИА Новости

Назван самый популярный алкогольный напиток в России

08:25 24.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкАлкогольный отдел супермаркета
Алкогольный отдел супермаркета
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Алкогольный отдел супермаркета. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. По данным на сентябрь, пиво стало самым популярным алкогольным напитком в России, сообщает RT со ссылкой на платформу фискальных данных "Такском".
В топ-5 по продажам вошли также вино, водка, коньяк и сидр.
Отмечается, что в сентябре прошлого года на пятом месте было шампанское.
Среди популярных безалкогольных напитков — вода, сок, квас, минералка и энергетики.
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Ранее в "Национальном медицинском исследовательском центре профилактической медицины" подсчитали количество алкоголя, употребление которого влечет незначительный риск для здоровья: для мужчин это 900 миллилитров пива — три стандартные порции, для женщин — 200 миллилитров вина, или две порции.
В свою очередь, главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что не существует безопасной доли алкоголя, поскольку этанол — токсическое вещество, а продукты его распада являются еще более токсичными.
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