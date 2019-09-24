Назван самый популярный алкогольный напиток в России

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. По данным на сентябрь, пиво стало самым популярным алкогольным напитком в России, По данным на сентябрь, пиво стало самым популярным алкогольным напитком в России, сообщает RT со ссылкой на платформу фискальных данных "Такском".

В топ-5 по продажам вошли также вино, водка, коньяк и сидр.

Отмечается, что в сентябре прошлого года на пятом месте было шампанское.

Среди популярных безалкогольных напитков — вода, сок, квас, минералка и энергетики.

Эксперты проанализировали более 15 миллиардов кассовых чеков.

Ранее в "Национальном медицинском исследовательском центре профилактической медицины" подсчитали количество алкоголя, употребление которого влечет незначительный риск для здоровья: для мужчин это 900 миллилитров пива — три стандартные порции, для женщин — 200 миллилитров вина, или две порции.