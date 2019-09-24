Пуск "Протона-М" с коммерческими спутниками отложили на неопределенный срок

БАЙКОНУР (Казахстан), 24 сен — РИА Новости. "Роскосмос" перенес назначенный на 30 сентября пуск ракеты-носителя "Протон-М" с коммерческими спутниками на борту, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

"Потребовалась доработка и проведение дополнительных испытаний системы управления разгонным блоком ("Бриз-М". — Прим. ред.)", — сказали в компании, уточнив, что новую дату объявят дополнительно.

"Бриз-М" — разгонный блок, обеспечивающий выведение полезной нагрузки на низкие, средние, высокие и геостационарную (ГСО) орбиты. Первый запуск комплекса "Протон-М" — "Бриз-М" состоялся в апреле 2001 года, с тех пор они летали вместе десятки раз.

Тридцатого сентября "Протон" должен был покинуть Байконур с европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat 5 West B и американским технологическим аппаратом Mission Extension Vehicle — 1.

Этот запуск запланирован как рекордный по длительности выведения спутника — 15 часов 54 минуты, что на 23 минуты дольше, чем при стартах спутников Inmarsat-5 в 2013 и 2015 годах.