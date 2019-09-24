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РИА Новости

Пуск "Протона-М" с коммерческими спутниками отложили на неопределенный срок

08:23 24.09.2019 (обновлено: 10:38 24.09.2019)
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© Фото : КЦ Южный / ЦЭНКИРакета космического назначения "Протон-М" на космодроме Байконур
Ракета космического назначения Протон-М на космодроме Байконур
© Фото : КЦ Южный / ЦЭНКИ
Ракета космического назначения "Протон-М" на космодроме Байконур. Архивное фото
БАЙКОНУР (Казахстан), 24 сен — РИА Новости. "Роскосмос" перенес назначенный на 30 сентября пуск ракеты-носителя "Протон-М" с коммерческими спутниками на борту, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
"Потребовалась доработка и проведение дополнительных испытаний системы управления разгонным блоком ("Бриз-М". — Прим. ред.)", — сказали в компании, уточнив, что новую дату объявят дополнительно.
"Бриз-М" — разгонный блок, обеспечивающий выведение полезной нагрузки на низкие, средние, высокие и геостационарную (ГСО) орбиты. Первый запуск комплекса "Протон-М" — "Бриз-М" состоялся в апреле 2001 года, с тех пор они летали вместе десятки раз.
Тридцатого сентября "Протон" должен был покинуть Байконур с европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat 5 West B и американским технологическим аппаратом Mission Extension Vehicle — 1.
Этот запуск запланирован как рекордный по длительности выведения спутника — 15 часов 54 минуты, что на 23 минуты дольше, чем при стартах спутников Inmarsat-5 в 2013 и 2015 годах.
В 2019-м было произведено три пуска ракет "Протон-М", до конца года в расписании стоят еще три. Коммерческие отправки осуществляет Центр Хруничева по контрактам с International Launch Services.
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