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РИА Новости

Пропавший в Екатеринбурге журналист Ura.ru нашелся

08:20 24.09.2019 (обновлено: 09:19 24.09.2019)
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© аккаунт Александра Поздеева в FacebookЖурналист Александр Поздеев
Журналист Александр Поздеев
© аккаунт Александра Поздеева в Facebook
Журналист Александр Поздеев. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Пропавший в понедельник в Екатеринбурге журналист Ura.ru Александр Поздеев во вторник нашелся живым и здоровым, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Ранее редакция Ura.ru сообщила, что в Екатеринбурге пропал журналист издания. Мужчина выехал из дома около 14.00 (12.00 мск) на серебристом Renault Logan, машина могла находиться в районе улицы Большакова, центра города или Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского. Горелых ранее сообщал РИА Новости, что полиция взяла под контроль ситуацию с пропажей журналиста. Следствие организовало доследственную проверку.
"Таинственно исчезнувший накануне журналист Ura.ru Александр Поздеев нашелся. Сегодня он вернулся домой на своей машине Renault Logan. Он жив-здоров. В ближайшее время вместе с супругой они намереваются прибыть в территориальный отдел полиции №7 по Екатеринбургу, куда жена написала накануне заявление, чтобы помочь в его розыске, для того, чтобы дать соответствующие пояснения о том, где он все это время находился", - сказал Горелых.
Он добавил, что поисковым мероприятиям дан отбой.
В свою очередь редакция Ura.ru во вторник сообщила, что журналист исчез на сутки по причинам личного характера.
"За все 13 лет работы Ura.ru это первый случай исчезновения сотрудника", - отмечается в заявлении редакции.
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