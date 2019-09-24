Пропавший в Екатеринбурге журналист Ura.ru нашелся

"Таинственно исчезнувший накануне журналист Ura.ru Александр Поздеев нашелся. Сегодня он вернулся домой на своей машине Renault Logan. Он жив-здоров. В ближайшее время вместе с супругой они намереваются прибыть в территориальный отдел полиции №7 по Екатеринбургу, куда жена написала накануне заявление, чтобы помочь в его розыске, для того, чтобы дать соответствующие пояснения о том, где он все это время находился", - сказал Горелых.