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РИА Новости

В Чебоксарах четверо бездомных сгорели в самодельном шалаше

08:16 24.09.2019
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© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава на машине МЧС России
Пожарные рукава на машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
Пожарные рукава на машине МЧС России. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД/МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Четверо бездомных сгорели в самодельном шалаше в садовом товариществе в Чебоксарах, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Чувашии.
Шалаш загорелся во вторник в 2.20. По данным представителя экстренных служб, ЧП произошло в садовом товариществе "Дружба".
"Сгорел самодельный шалаш на территории коллективного садоводческого товарищества. В нем жили четверо бомжей. Они погибли. Причина возгорания устанавливается. Площадь пожара составила 9 квадратных метров", - рассказали в региональном управлении МЧС.
Как отметил представитель экстренных служб республики, обстоятельства пожара и личности погибших устанавливаются.
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