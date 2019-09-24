Ученые нашли исторический вход в пещеру "Таврида" в Крыму

Пещера, найденная в районе пос. Зуя на месте строительства трассы "Таврида". Архивное фото

Пещера, найденная в районе пос. Зуя на месте строительства трассы "Таврида"

© Фото предоставлено КРО РГО Пещера, найденная в районе пос. Зуя на месте строительства трассы "Таврида"

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости. Ученые нашли исторический вход в крымскую пещеру "Таврида", сообщил председатель совета Российского союза спелеологов, старший преподаватель Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Геннадий Самохин.

"Мы провели геофизические изыскания на поверхности, томографию склона и сделали определение, где был исторический вход в пещеру. Это может быть грот или несколько гротов, которые были при входе в пещеру, условно говоря, миллион - полтора миллиона лет назад", — сказал он РИА Новости.

По его словам, через этот вход в пещеру заходили звери, возможно, около входа жили люди.

Следующим этапом станут работы по вскрытию входа в пещеру и его изучение. Самохин не исключил, что при раскопках могут быть обнаружены останки древнего человека.

Во время строительства трассы "Таврида" в Белогорском районе Крыма в районе поселка Зуя обнаружили Карстовую полость — пещеру длиной более километра.

Спелеологи нашли там останки древних хищников и других животных.