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РИА Новости

Ученые нашли исторический вход в пещеру "Таврида" в Крыму

08:13 24.09.2019 (обновлено: 11:26 24.09.2019)
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© Фото предоставлено КРО РГОПещера, найденная в районе пос. Зуя на месте строительства трассы "Таврида"
Пещера, найденная в районе пос. Зуя на месте строительства трассы Таврида
© Фото предоставлено КРО РГО
Пещера, найденная в районе пос. Зуя на месте строительства трассы "Таврида". Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости. Ученые нашли исторический вход в крымскую пещеру "Таврида", сообщил председатель совета Российского союза спелеологов, старший преподаватель Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Геннадий Самохин.
"Мы провели геофизические изыскания на поверхности, томографию склона и сделали определение, где был исторический вход в пещеру. Это может быть грот или несколько гротов, которые были при входе в пещеру, условно говоря, миллион - полтора миллиона лет назад", — сказал он РИА Новости.
По его словам, через этот вход в пещеру заходили звери, возможно, около входа жили люди.
Следующим этапом станут работы по вскрытию входа в пещеру и его изучение. Самохин не исключил, что при раскопках могут быть обнаружены останки древнего человека.
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Спелеологи нашли там останки древних хищников и других животных.
В пещеру были организованы комплексные экспедиции, в состав которых входили также палеонтологи, археологи, палеоботаники, специалисты по радиоизотопному датированию.
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