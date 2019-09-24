Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник

"Холодно по-октябрьски, облачно с неустойчивыми прояснениями, местами кратковременный дождь. В столице сегодня с трудом до плюс 6-8, по области плюс 4-9, то есть это показатели середины или даже второй половины октября", - сказал Тишковец.