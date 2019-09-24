Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. По-октябрьски холодная погода с кратковременными дождями ожидает москвичей во вторник, воздух в столице прогреется лишь до 8 градусов, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Холодно по-октябрьски, облачно с неустойчивыми прояснениями, местами кратковременный дождь. В столице сегодня с трудом до плюс 6-8, по области плюс 4-9, то есть это показатели середины или даже второй половины октября", - сказал Тишковец.
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Метеоролог также добавил, что ветер будет северо-западный и западный, его скорость составит 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.