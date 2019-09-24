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РИА Новости

Армянский чиновник решил уйти в отставку после скандала с избиением офицера

07:49 24.09.2019 (обновлено: 07:50 24.09.2019)
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© РИА Новости / Алина Старостина / Перейти в фотобанкАрмения. Архивное фото.
Армения. Архивное фото.
© РИА Новости / Алина Старостина
Перейти в фотобанк
ЕРЕВАН, 24 сен – РИА Новости. Губернатор Вайоц-Дзорской области Армении Трдат Саркисян сообщил, что намерен уйти в отставку после скандала, связанного с избиением подполковника.
Ранее в Следственном комитете страны рассказали, что по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью офицера арестован помощник губернатора Арутюн Григорян. Генпрокуратура проверяет возможное участие в инциденте самого Саркисяна. Из-за ссоры между военными и сотрудниками областной администрации 18 сентября в городе Ехегнадзор в 125 километрах от Еревана пострадали подполковник и еще два офицера.
На своей странице в соцсети Facebook Саркисян заявил, что во время инцидента находился дома, следствию представлены факты, доказывающие алиби.
"Тем не менее, в очередной раз опровергая любую причастность к этому происшествию, но придавая важное значение формированию в Армении политической этики и политической ответственности, решил сложить с себя полномочия губернатора Вайоц-Дзорской области после завершения стратегических учений (5 октября – ред.)", - отметил Саркисян.
Премьер-министр Армении Серж Саргсян
5 июля, 16:59РИА Новости
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