Армянский чиновник решил уйти в отставку после скандала с избиением офицера

ЕРЕВАН, 24 сен – РИА Новости. Губернатор Вайоц-Дзорской области Армении Трдат Саркисян сообщил, что намерен уйти в отставку после скандала, связанного с избиением подполковника.

Ранее в Следственном комитете страны рассказали, что по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью офицера арестован помощник губернатора Арутюн Григорян. Генпрокуратура проверяет возможное участие в инциденте самого Саркисяна. Из-за ссоры между военными и сотрудниками областной администрации 18 сентября в городе Ехегнадзор в 125 километрах от Еревана пострадали подполковник и еще два офицера.

На своей странице в соцсети Facebook Саркисян заявил, что во время инцидента находился дома, следствию представлены факты, доказывающие алиби.