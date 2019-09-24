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РИА Новости

Мужчина в Югре спас девушку при пожаре, вытащив ее через окно этажом выше

07:24 24.09.2019 (обновлено: 12:17 24.09.2019)
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Стоп-кадр видео спасения девушки во время пожара в жилом доме в Нижневартовске
Стоп-кадр видео спасения девушки во время пожара в жилом доме в Нижневартовске
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 сен - РИА Новости. Мужчина в Нижневартовске (ХМАО) спас девушку при пожаре, вытащив ее через окно чужой квартиры, находившейся этажом выше, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.
Инцидент произошел 22 сентября, однако известно о нем стало в понедельник, когда в соцсетях появилась видеозапись спасения. На кадрах мужчина, высунувшись из окна квартиры, расположенной на шестом этаже, через форточку вытаскивает девушку из горящей комнаты этажом ниже. Местные СМИ отмечают, что мужчина не живет в этом доме, он проезжал мимо в тот момент и пришел на помощь.
"Такой факт действительно был... Площадь пожара - менее квадратного метра. Оправдан ли риск? Здесь каждому судить самому", - сказал собеседник агентства.
По его словам, предварительная версия случившегося - неисправность проводки. "Замкнуло, и искра подожгла тумбу от телевизора - она загорелась. Девушка, согласно предварительной информации, спала в другой комнате, ее разбудила кошка, после чего девушка подошла к окну и начала просить помощи. Сложно сказать, с помощью чего мужчине удалось вытащить ее. Кто-то говорит, что он использовал сумку", - отметил представитель МЧС.
Удостоверение сотрудника прокуратуры РФ и уголовно-процессуальный кодекс РФ
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Он добавил, что девушка из-за отравления угарным газом легкой степени была госпитализирована.
Источник РИА Новости в местных экстренных службах уточнил, что органам дознания пока не удалось найти героя, спасшего ее - мужчина не выходит на связь. Согласно информации местного интернет-портала nv86, он даже не является жителем Нижневартовска, а в город приехал по делам.
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НижневартовскРоссияПроисшествия
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