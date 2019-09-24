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РИА Новости

В Греции освободила ливанца, задержанного по подозрению в захвате самолета

07:19 24.09.2019
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© Flickr / Alec WilsonГрузовой самолет Boeing 727 компании Aerosucre
Грузовой самолет Boeing 727 компании Aerosucre
© Flickr / Alec Wilson
Грузовой самолет Boeing 727 компании Aerosucre. Архивное фото
АФИНЫ, 24 сен – РИА Новости. Полиция Греции освободила 65-летнего ливанца, который был арестован на Миконосе 19 сентября по запросу немецких властей как подозреваемый в захвате самолета в 1985 году, сообщило министерство защиты граждан.
Задержанный обвинялся в терроризме - авиапиратстве и похищении людей в 1985-1987 годах. Террористы 14 июня 1985 года захватили самолёт Boeing 727 компании Trans World Airlines, направлявшийся из Афин в Рим. Они заставили пилотов лететь в Бейрут и требовали освободить несколько сотен заключённых из израильских и южно-ливанских тюрем. Восемь членов экипажа и 145 пассажиров удерживались на протяжении 17 дней. Во время теракта был убит американский военный. Тогда среди заложников находился всемирно известный певец Демис Руссос.
В отношении арестованного ливанца было проведено расследование.
Как говорится в сообщении, представители Ливана сообщили посольству Греции, что арестованный является известным журналистом в Ливане и был принят за разыскиваемого из-за совпадения фамилии. До этого властям Германии были направлены отпечатки пальцев и документы ливанца.
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В понедельник власти Германии сообщили греческой полиции, что компетентная прокуратура Германии не будет запрашивать экстрадицию этого иностранца, поскольку его невозможно идентифицировать, и он может быть освобожден. Об этом немедленно проинформировали апелляционный суд региона Эгейского моря, который постановил освободить ливанца из-под стражи.
Иностранец был освобожден в понедельник в 22.45 (время совпадает с московским) и за счет греческих властей размещен в отеле в этом районе, говорится в сообщении.
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Демис РуссосBoeing 727ГерманияГрецияЛиванВ мире
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