В Греции освободила ливанца, задержанного по подозрению в захвате самолета

АФИНЫ, 24 сен – РИА Новости. Полиция Греции освободила 65-летнего ливанца, который был арестован на Миконосе 19 сентября по запросу немецких властей как подозреваемый в захвате самолета в 1985 году, сообщило министерство защиты граждан.

Задержанный обвинялся в терроризме - авиапиратстве и похищении людей в 1985-1987 годах. Террористы 14 июня 1985 года захватили самолёт Boeing 727 компании Trans World Airlines, направлявшийся из Афин в Рим. Они заставили пилотов лететь в Бейрут и требовали освободить несколько сотен заключённых из израильских и южно-ливанских тюрем. Восемь членов экипажа и 145 пассажиров удерживались на протяжении 17 дней. Во время теракта был убит американский военный. Тогда среди заложников находился всемирно известный певец Демис Руссос.

В отношении арестованного ливанца было проведено расследование.

Как говорится в сообщении, представители Ливана сообщили посольству Греции, что арестованный является известным журналистом в Ливане и был принят за разыскиваемого из-за совпадения фамилии. До этого властям Германии были направлены отпечатки пальцев и документы ливанца.

В понедельник власти Германии сообщили греческой полиции, что компетентная прокуратура Германии не будет запрашивать экстрадицию этого иностранца, поскольку его невозможно идентифицировать, и он может быть освобожден. Об этом немедленно проинформировали апелляционный суд региона Эгейского моря, который постановил освободить ливанца из-под стражи.