В ExxonMobil заявили о работах по проектированию "Дальневосточного СПГ"

Президент США Дональд Трамп на заводе по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Хакберри, США

Президент США Дональд Трамп на заводе по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Хакберри, США

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 сен – РИА Новости. Участники "Дальневосточного СПГ" начали проектирование завода и работы по маркетингу, сроки реализации зависят от ряда факторов, сообщил журналистам президент ExxonMobil Russia Inc. Гленн Уоллер.

"Уже начали проектирование. Также начали работы по маркетингу. Сроки (реализации проекта - ред.) будут зависеть от многих факторов, в том числе договоренности по деталям между акционерами, получения разрешительных документов от правительства, условий на газовом рынке", - сказал представитель компании.

Он добавил, что на строительство завода согласились все акционеры. По словам президента компании, компания Saudi Aramco не проявляла заинтересованность в участии в проекте. "У нас есть четыре партнера: Exxon Neftegas Ltd ("Эксон Нефтегаз Лимитед", дочерняя компания ExxonMobil - ред.), "Роснефть", японская Sodeco и индийская ONGC. Достаточно", - уточнил Уоллер.

Ранее глава государственной нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco Амин Нассер заявил журналистам, что компания интересуется СПГ-проектами во многих странах, в том числе в России.

В начале сентября глава Минэнерго РФ Александра Новак сообщил, что "Дальневосточный СПГ" мощностью 6,2 миллиона тонн в Де-Кастри планируется построить в рамках проекта "Сахалин-1".