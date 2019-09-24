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РИА Новости

В ExxonMobil заявили о работах по проектированию "Дальневосточного СПГ"

06:26 24.09.2019
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CC0 / Official White House Photo by Shealah Craighead / Президент США Дональд Трамп на заводе по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Хакберри, США
Президент США Дональд Трамп на заводе по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Хакберри, США
CC0 / Official White House Photo by Shealah Craighead /
Президент США Дональд Трамп на заводе по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Хакберри, США
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 сен – РИА Новости. Участники "Дальневосточного СПГ" начали проектирование завода и работы по маркетингу, сроки реализации зависят от ряда факторов, сообщил журналистам президент ExxonMobil Russia Inc. Гленн Уоллер.
"Уже начали проектирование. Также начали работы по маркетингу. Сроки (реализации проекта - ред.) будут зависеть от многих факторов, в том числе договоренности по деталям между акционерами, получения разрешительных документов от правительства, условий на газовом рынке", - сказал представитель компании.
Он добавил, что на строительство завода согласились все акционеры. По словам президента компании, компания Saudi Aramco не проявляла заинтересованность в участии в проекте. "У нас есть четыре партнера: Exxon Neftegas Ltd ("Эксон Нефтегаз Лимитед", дочерняя компания ExxonMobil - ред.), "Роснефть", японская Sodeco и индийская ONGC. Достаточно", - уточнил Уоллер.
Ранее глава государственной нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco Амин Нассер заявил журналистам, что компания интересуется СПГ-проектами во многих странах, в том числе в России.
Завод СПГ. Архивное фото
28 сентября 2016, 03:25РИА Новости
Завод "Дальневосточный СПГ" планируется запустить после 2023 годаПроект "Дальневосточный СПГ" на Сахалине "Роснефть" намерена реализовать совместно с американской ExxonMobil. Обсуждается возможность поставок СПГ с этого завода в Индию.
В начале сентября глава Минэнерго РФ Александра Новак сообщил, что "Дальневосточный СПГ" мощностью 6,2 миллиона тонн в Де-Кастри планируется построить в рамках проекта "Сахалин-1".
Проект "Сахалин-1" реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Оператором проекта с долей 30% выступает Exxon Neftegas Ltd, у "Роснефти" - 20%, у японской Sodeco - 30% и у индийской ONGC - 20%. Рассматривалось несколько вариантов монетизации газа с этого проекта. Первый - строительство нового завода "Дальневосточный СПГ" "Роснефти" в районе поселка Де-Кастри, второй - продажа газа для третьей очереди на действующем заводе СПГ "Сахалина-2" (в операторе проекта Sakhalin Energy 50% принадлежит "Газпрому").
Экономический прогноз. Архивное фото
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Проект "Дальневосточный СПГ" удалось сделать дешевле
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ExxonMobilГазпромРоснефтьМинистерство энергетики РФАлександр НовакРоссияЭкономика
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