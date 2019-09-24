Российские власти одобрили запрос ExxonMobil на упрощение работы в стране

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 сен – РИА Новости. Американская ExxonMobil - партнер "Роснефти", столкнувшийся в России с "административными барьерами" и просивший их устранить, - получила "положительную" реакцию российских властей в ответ на свою просьбу, вопросы вынесены на рассмотрение рабочей группы, сообщил РИА Новости президент ExxonMobil Russia Inc. Гленн Уоллер.

"Я бы сказал, что реакция положительная. Они включили наши вопросы в рабочую группу. В рамках нее будут смотреть, какие могут быть решения. Вопрос в текущей работе", - сказал представитель компании.

Он добавил, что ожидает рассмотрения вопроса в ближайшее время. "Скорее всего, в этом году", - уточнил Уоллер.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо президента ExxonMobil Russia Inc. Гленна Уоллера вице-премьеру Максиму Акимову сообщила, что американская компания столкнулась в России с "административными барьерами" и попросила их устранить.

Так, в компании считают, что действующая с начала 2018 года редакция Кодекса торгового мореплавания (КТМ) грозит срывом сроков реализации нефтегазового проекта "Сахалин-1" и многомиллионными затратами РФ, поскольку проект реализуется на условиях раздела продукции. КТМ запрещает использовать плавучие буровые установки и сейсморазведочные суда под иностранным флагом для работ на континентальном шельфе РФ.