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РИА Новости

Российские власти одобрили запрос ExxonMobil на упрощение работы в стране

06:47 24.09.2019
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© AP PhotoНефтеперерабатывающий завод ExxonMobil, штат Техас
Нефтеперерабатывающий завод ExxonMobil, штат Техас
© AP Photo
Нефтеперерабатывающий завод ExxonMobil, штат Техас
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 сен – РИА Новости. Американская ExxonMobil - партнер "Роснефти", столкнувшийся в России с "административными барьерами" и просивший их устранить, - получила "положительную" реакцию российских властей в ответ на свою просьбу, вопросы вынесены на рассмотрение рабочей группы, сообщил РИА Новости президент ExxonMobil Russia Inc. Гленн Уоллер.
"Я бы сказал, что реакция положительная. Они включили наши вопросы в рабочую группу. В рамках нее будут смотреть, какие могут быть решения. Вопрос в текущей работе", - сказал представитель компании.
Он добавил, что ожидает рассмотрения вопроса в ближайшее время. "Скорее всего, в этом году", - уточнил Уоллер.
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо президента ExxonMobil Russia Inc. Гленна Уоллера вице-премьеру Максиму Акимову сообщила, что американская компания столкнулась в России с "административными барьерами" и попросила их устранить.
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Так, в компании считают, что действующая с начала 2018 года редакция Кодекса торгового мореплавания (КТМ) грозит срывом сроков реализации нефтегазового проекта "Сахалин-1" и многомиллионными затратами РФ, поскольку проект реализуется на условиях раздела продукции. КТМ запрещает использовать плавучие буровые установки и сейсморазведочные суда под иностранным флагом для работ на континентальном шельфе РФ.
Уоллер попросил внести поправки в КТМ, поскольку буровых под российским флагом недостаточно. Вторая просьба ExxonMobil касалась возможности прямой работы филиалов иностранных компаний в РФ с российской административной системой.
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ExxonMobilРоснефтьРоссияЭкономика
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