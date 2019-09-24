Контрабанду женьшеня на 18 миллионов рублей задержали на границе с Китаем

ВЛАДИВОСТОК, 24 сен - РИА Новости. Таможенники изъяли женьшень на 18 миллионов рублей, который россиянин пытался незаконно вывезти из Приморья в КНР на автобусе, сообщает Дальневосточная оперативная таможня.
"Более 10 килограммов корней дикорастущего женьшеня стоимостью 18 миллионов рублей изъяли сотрудники Дальневосточной оперативной таможни в пункте пропуска ДАПП Марково на российско-китайской границе. Женьшень скрытно пытался вывезти в КНР российский водитель автобуса", - говорится в сообщении.
При обследовании автобуса оперативники нашли спрятанные в багажном отделении свертки с 544 корнями женьшеня. Водитель автобуса признался, что он спрятал корни женьшеня по просьбе гражданина КНР за вознаграждение в 30 тысяч рублей.
Дальневосточная оперативная таможня возбудила в отношении водителя уголовное дело по статье "Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере". Санкция предусматривает до семи лет лишения свободы.
21 сентября, 13:59Радио SputnikВ Финляндии завели дело о контрабанде волков из России
Дикий женьшень занесен в Красную книгу РФ и Красную книгу Приморского края, попадает под действие конвенции СИТЕС II приложение (Б) и является стратегически важными ресурсом.