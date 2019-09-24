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РИА Новости

Контрабанду женьшеня на 18 миллионов рублей задержали на границе с Китаем

06:13 24.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБольшегрузные автомобили на многостороннем автомобильном пункте пропуска "Пограничный" в Приморском крае на российско-китайской границе
Большегрузные автомобили на многостороннем автомобильном пункте пропуска Пограничный в Приморском крае на российско-китайской границе
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Большегрузные автомобили на многостороннем автомобильном пункте пропуска "Пограничный" в Приморском крае на российско-китайской границе
ВЛАДИВОСТОК, 24 сен - РИА Новости. Таможенники изъяли женьшень на 18 миллионов рублей, который россиянин пытался незаконно вывезти из Приморья в КНР на автобусе, сообщает Дальневосточная оперативная таможня.
"Более 10 килограммов корней дикорастущего женьшеня стоимостью 18 миллионов рублей изъяли сотрудники Дальневосточной оперативной таможни в пункте пропуска ДАПП Марково на российско-китайской границе. Женьшень скрытно пытался вывезти в КНР российский водитель автобуса", - говорится в сообщении.
При обследовании автобуса оперативники нашли спрятанные в багажном отделении свертки с 544 корнями женьшеня. Водитель автобуса признался, что он спрятал корни женьшеня по просьбе гражданина КНР за вознаграждение в 30 тысяч рублей.
Дальневосточная оперативная таможня возбудила в отношении водителя уголовное дело по статье "Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере". Санкция предусматривает до семи лет лишения свободы.
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Дикий женьшень занесен в Красную книгу РФ и Красную книгу Приморского края, попадает под действие конвенции СИТЕС II приложение (Б) и является стратегически важными ресурсом.
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ПриморьеСИТЕСКитайРоссияПроисшествия
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