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РИА Новости

Южная Корея намерена увеличить гумпомощь КНДР при прогрессе денуклеаризации

06:10 24.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Корея Мун Чжэ Ин
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин . Архивное фото
ТОКИО, 24 сен – РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что южнокорейское правительство готово увеличить гуманитарную помощь КНДР при достижении прогресса в денуклеаризации Корейского полуострова, передает телеканал KBS.
"Президент (Мун Чжэ Ин – ред.) попросил ООН продолжить их участие в мирном процессе на Корейском полуострове, добавив, что Южная Корея готова увеличить ее гуманитарную помощь Северной Корее в зависимости от возможного прогресса в денуклеаризации Севера", - утверждается в сообщении телеканала.
В свою очередь Гутерреш заявил о намерении продолжить тесное взаимодействие с правительством Южной Кореи для реализации мира на полуострове и высоко отметил роль южнокорейского лидера в нормализации межкорейских отношений и налаживании диалога между КНДР и США.
Южная Корея планирует предоставить Северной Корее гуманитарную помощь на 8 миллионов долларов. Кроме этого о намерении оказать продовольственную помощь на 1 миллион долларов заявила отдельно администрация Сеула. Гуманитарная помощь должна будет предоставляться через органы ООН и направятся для поддержки программ решения проблем питания детей и беременных женщин в Северной Корее, где миллионы жителей испытывают нехватку продовольствия из-за стихийных бедствий и международных санкций.
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сингапуре. 14 ноября 2018
15 августа, 05:28РИА Новости
Мун Чжэ Ин призвал к скорейшему проведению рабочих контактов США и КНДР
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Мун Чжэ ИнЮжная КореяКНДРООНСШАВ мире
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