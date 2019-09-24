Южная Корея намерена увеличить гумпомощь КНДР при прогрессе денуклеаризации

ТОКИО, 24 сен – РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что южнокорейское правительство готово увеличить гуманитарную помощь КНДР при достижении прогресса в денуклеаризации Корейского полуострова, передает телеканал KBS.

"Президент (Мун Чжэ Ин – ред.) попросил ООН продолжить их участие в мирном процессе на Корейском полуострове, добавив, что Южная Корея готова увеличить ее гуманитарную помощь Северной Корее в зависимости от возможного прогресса в денуклеаризации Севера", - утверждается в сообщении телеканала.

В свою очередь Гутерреш заявил о намерении продолжить тесное взаимодействие с правительством Южной Кореи для реализации мира на полуострове и высоко отметил роль южнокорейского лидера в нормализации межкорейских отношений и налаживании диалога между КНДР и США.